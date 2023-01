Gleich zwei Fälle von Alkohol am Steuer beschäftigten die Polizei am Wochenende. Wie diese mitteilt, erhielten die Beamten am Samstagmorgen mehrere Anrufe, dass ein Mofa auf der K4 zwischen Schmittweiler und Dunzweiler im Graben liegen würde. Den Fahrzeughalter trafen die Beamten in der Nähe der Unfallstelle an. Nach Angaben der Polizei konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille.

Gemeldet wurde der Polizei am Samstagnachmittag auch ein weißer Transporter, der in der Hüffler Straße in Konken schräg auf der Fahrbahn stand. Ein Atemalkoholtest bei dem 39-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,4 Promille. In beiden Fällen mussten die Betroffenen die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.