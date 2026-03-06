Das Tourismus-Service-Center Pfälzer Bergland soll über kommunale Grenzen hinweg die Region bekannter machen. Erste Geschäftsführerin der Gesellschaft ist Alexandra Meusel.

Im Tourismus-Service-Center Pfälzer Bergland haben sich der Landkreis Kusel und seine drei Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan, Lauterecken-Wolfstein und Oberes Glantal sowie die im Kreis Kaiserslautern gelegenen Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau und Otterbach-Otterberg zusammengeschlossen. Die Gesellschaft wird neu aufgebaut, was eine der Aufgaben von Geschäftsführerin Alexandra Meusel sein wird.

Die 40-Jährige stellte sich am Freitag dem Kuseler Kreisausschuss vor. Seit Anfang März ist die gebürtige Eiflerin in der Pfalz. Aufgabe des TSC werde sein, „das Pfälzer Bergland als attraktive Tourismusdestination zu vermarkten und sein Potenzial weiter auszuschöpfen“. Im ersten Schritt sei ihre Aufgabe, die nötigen Strukturen aufzubauen, unter anderem mit der Gründung einer Tourist-Info.

Meusel war zuvor acht Jahre lang als Projektleiterin bei der Trier Tourismus und Marketing GmbH tätig. „Das ist eine Organisation, die für das Stadtmarketing und die Tourismusförderung der Stadt Trier fungiert und eine sehr ähnliche Struktur wie die zukünftige Pfälzer Bergland Tourismus GmbH hat“, erläutert Meusel.