Hausmeister und Pflegedienstleitung standen schon zum Empfang bereit, als am Donnerstagmorgen die Waldmohrer Feuerwehr mit vier Fahrzeugen am Schachenwald anrückte. Die Verantwortlichen des Seniorenheims aber gaben sofort Entwarnung: nichts passiert, obwohl ein Rauchwarnmelder Gegenteiliges hatte vermuten lassen.

Wie Feuerwehrsprecher Stefan Reichhart mitteilt, war die Wehr um 9.16 Uhr alarmiert worden. In kurzer Folge rückten Einsatzleitwagen, Tanklöschfahrzeug, Drehleiter und Hilfeleistungslöschfahrzeug beim Haus am Schachenwald an. Auch der DRK-Rettungsdienst aus Schönenberg-Kübelberg eilte herbei.

Alle konnten bald wieder abrücken – Fehlalarm. Bei Außenarbeiten nahe des Haupteingangs war es zur Staubentwicklung gekommen, der Wind blies den Staub in einen Rauchwarnmelder, der im Windfang des Haupteingangs hing, erläuterte der Stellvertretende Wehrleiter Reichhart die Ursache.