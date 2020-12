Dringlichkeitssitzung des Gemeinderates im Gasthaus Bauß. Der Anlass: die akute Gefahr durch Bäume, die auf den Hundeplatz und den benachbarten Radweg stürzen könnten.

Im Hang oberhalb des Trainingsgeländes sind die Fichten und Kiefern vom Borkenkäfer befallen. Zwei Bäume sind in der Vergangenheit bereits auf den Radweg gefallen. Auch davon, dass er herabgestürzte Äste entfernt hat, berichtete Ortsbürgermeister Bernd Degen. In Abstimmung mit dem zuständigen Revierförster wurde deshalb der Entschluss gefasst, den gesamten Hang zu roden. Den Auftrag für rund 2000 Euro vergab der Rat an die Firma Halfmann aus Heiligenmoschel. Eventuell wird zu einem späteren Zeitpunkt mit Laubgehölzen wieder aufgeforstet.