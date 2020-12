In der Afa auf dem Kuseler Windhof sind aktuell 18 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, vier davon in den vergangenen 24 Stunden. Diese 18 sind separat in der Sporthalle untergebracht; für zwölf von ihnen läuft die Quarantäne an Neujahr ab – das heißt, sie sind schon vor geraumer Zeit positiv getestet worden. Diesen Stand von Mittwochvormittag hat die Aufsichtsdirektion ADD mitgeteilt.

Alle Infizierten wohnten im selben Haus 12, das schon seit vergangener Woche komplett unter Quarantäne steht. Diese Quarantäne läuft bis 6. Januar. Neben den 18 Infizierten befinden sich aktuell noch 54 Personen in Quarantäne, 42 davon in Haus 12.