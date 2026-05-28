An der Kreuzung nahe der Imbissbude am Gewerbegebiet Waldmohr hat sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ein schlimmer Unfall ereignet.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, stießen ein Personenwagen und ein Motorrad zusammen. Dabei wurde der Motorradfahrer erheblich verletzt. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Ein zufällig an der Unfallstelle befindlicher Arzt leistete erste Hilfe und kümmerte sich sofort um den verletzten Fahrer des Zweirads.

Laut Feuerwehr-Sprecher Stefan Reichhart stießen die beiden Fahrzeuge in der Kreuzung aus bisher ungeklärter Ursache zusammen, vermutlich beim Abbiegen. Der Motorradfahrer wurde Reichhart zufolge nach der Erstversorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus Landstuhl gebracht, begleitet von einem Notarzt.

Bei dem beteiligten Personenauto handelt es sich um einen schwarzen, sportlichen Wagen, das Motorrad ist ebenfalls von dunkler Farbe.

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung, an der die Umgehungsstraße von Schönenberg hin zur Autobahn und nach Homburg und Bechhofen auf die Straße nach Waldmohr und gegenüber zur Kläranlage führt. An dieser Kreuzung passieren häufig Unfälle, obwohl auf der Umgehungsstraße in diesem Bereich ein Tempolimit gilt und es eine Abbiegespur nach Waldmohr gibt. Die Straße von und nach Waldmohr war laut Polizei bis in den Abend voll gesperrt. Der Verkehr von und nach Waldmohr wurde über den Kübelberger Kreisel umgeleitet. Die Polizei teilte mit, dass ein Gutachter beauftragt sei, den Unfallhergang zu rekonstruieren.