Das Polizeipräsidium Westpfalz beteiligt sich an der Aktionswoche „Speed“. Vom 15. bis 21. April sind „intensive Geschwindigkeitskontrollen“ geplant.

In der Westpfalz führen Polizisten laut Mitteilung des Präsidiums in der nächsten Woche vermehrt Kontrollen durch. Damit sollen die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken. Denn überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit sei eine der häufigsten Unfallursachen. Der sogenannte Speedmarathon diene der Prävention. Bei den Kontrollen wollen die Polizeikräfte laut Mitteilung an die Einsicht der Verkehrsteilnehmer appellieren, „niemals die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten und die Geschwindigkeit der jeweiligen Verkehrssituation anzupassen“.