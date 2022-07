Autofahren gehört auf dem Land dazu. Obwohl die Fahrsicherheit im Alter abnimmt, fällt die Entscheidung schwer, den Wagen stehen zu lassen. Viele Infos und die Möglichkeit, von einem Fahrlehrer begleitet zu fahren, gibt es bei der Veranstaltung „Mobil im Alter“.

Organisiert vom Netzwerk für das Alter im Kreis Kusel, findet sie zweimal statt: einmal in Quirnbach am Donnerstag, 14. Juli; einmal im medizinischen Zentrum in Offenbach-Hundheim am 1. September – jeweils von 16 bis 21 Uhr. Dabei soll es nicht nicht nur darum gehen, wann das Auto stehen gelassen werden sollte. Der Fokus liegt auf der richtigen Einschätzung der Fahrtauglichkeit und darauf diese möglichst lange zu erhalten.

Wie Demenz oder ein abnehmendes Seh- und Hörvermögen die Fahrtüchtigkeit verändern, wird der Facharzt für Neurologie, Albert Alt, darstellen. Die Ärztin Claudia Krack von der Alzheimer-Gesellschaft Rheinland-Pfalz weiß um die Sorgen von Angehörigen und um Konflikte, die entstehen, wenn die Jungen wollen, dass die Älteren aufs Autofahren verzichten.

Auto-Fahrtest und persönlicher Busfahrplan

Ob es Besonderheiten bei der Haftung bei Schäden oder strafrechtliche Konsequenzen bei älteren Teilnehmern mit und ohne Demenz gibt, ist das Fachgebiet von Rechtsanwältin Annika Lotter. Von der Zulassungsstelle des Kreises wird Steffen Kreutz da sein. Fahrlehrer Dieter Lotter ist Berater für Verkehr und Mobilität des Seniorenrates und wird begleitetes Fahren anbieten – mit praktischen Tipps etwa zur Sitzeinstellung oder der Blickführung beim Fahren.

Tipps für die Zeit, wenn das Auto stehen bleibt, wird Karl-Heinz Schoon präsentieren. Der Mobilitätsbeauftragte des Landkreises kennt sich mit Bus, Bahn, Bürgerbussen und Ruftaxis aus. Er kann zu Tarifen für Senioren beraten und bietet an, vor Ort einen persönlichen Fahrplan auszudrucken. Auch Wolfgang Caspers vom Kreisseniorenrat und die Pflegestützpunkte werden Infos bieten.

Info

Der Markttag in Quirnbach beginnt um 14 Uhr und wird übergehen in die Veranstaltung „Mobil im Alter“. Ab etwa 16 Uhr können die Info-Stände besucht werden, gegen 18.30 Uhr findet eine interaktive Podiumsdiskussion mit den Fachvorträgen statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Veranstaltung kann kostenlos besucht werden. Infos gibt es online unter www.kuselimalter.de oder telefonisch unter 06381 424-291 oder -158.