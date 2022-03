Auf dem Windhof sind die ersten Menschen eingetroffen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Weitere Geflüchtete haben bereits bei Familienmitgliedern im Kreis oder im ehemaligen Potzberg-Hotel einen Zufluchtsort gefunden. Um ihnen schnell und unkompliziert Hilfe anzubieten, wurde das Aktionsbündnis Ukraine ins Leben gerufen, teilt Initiator Oliver Kusch mit. „Es ist ein erster Aufschlag. Es können jederzeit weitere Angebote aufgenommen werden“, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete.

Es sei ein Flyer in deutscher und ukrainischer Sprache erstellt worden, der an die Betroffenen ausgehändigt werde. Darauf sind Organisationen, Kontaktpersonen und Telefonnummern vermerkt. So unterstützt der Verein Startpaten, Telefon 063814286443, Menschen mit Kindern. Deutschkurse und Bildungsberatungen bietet die Kreisvolkshochschule, Telefon 06381 91753010, an. Pia Bockhorn, 06381 4371528, und Andrea Schneider, 0177 7888576, bieten im Südkreis Hilfe bei Bewerbungen und Fragen zum Arbeitsmarkt an und unterstützen mit Kontakten zu Firmen. In der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein steht Inge Lütz, Telefon 0157 72495212, als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Das Haus der Diakonie in Kusel, Telefon 06381 422900, hilft bei der Sozial-, Lebens- sowie bei der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung. Die Mitgrations- und psychosoziale Beratung übernimmt das Rote Kreuz, Telefon 06381 924641.

Kusch betont, dass gemeinsam mit den Betreibern des Campingplatzes Wolfstein, Antonia Jung, Spenden für die Menschen in der Ukraine gesammelt werden. Benötigt würden Verbandsmaterial jeglicher Art, freiverkäufliche Schmerzmittel, Fertiggerichte in Dosen sowie Energieriegel. Wer Spenden abgeben möchte kann die im Abgeordnetenbüro Kuschs (Hintergasse 3, täglich 9 bis 12 Uhr) sowie in der Gemeinschaftspraxis Kusch, Bahnhofstraße 52, tun.