Am Freitag, 25. November, ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Menschen weltweit zeigen mit Aktionen und Kundgebungen ihre Solidarität mit gewaltbetroffenen Frauen. Wie die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Kusel, Uschi Sooß mitteilt, sollen an diesem Tag in den Bäckereifilialen der Edeka-Eckstein-Märkte in Altenglan und Glan-Münchweiler unter dem Motto „Gewalt an Frauen kommt nicht in die Tüte“ unter anderem Postkarten, die über Hilfsangebote informieren, in Brottüten verteilt.

Die Gleichstellungsbeauftragten der Westpfalz machen am und um den Tag auf das Thema gemäß dem Motto „Wir brechen das Schweigen – Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen #schweigenbrechen“ aufmerksam und informieren über das Hilfetelefon: Unter 08000 116016 werden betroffene Frauen anonym und kostenfrei rund um die Uhr beraten.

Weitere Informationen:



www.frauenstärken-westpfalz.de