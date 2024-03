„Kusel putzt sich“ heißt eine Aktion der Kreisstadt, die am Freitag und Samstag zum zweiten Mal stattfand. In den beiden Tagen sind etwa sechs Kubikmeter Abfall zusammengekommen, die viele freiwillige Helfer eingesammelt hatten. Die Initiative geht auf Ernst Ulrich zurück. Er ist in seiner Funktion als Stadtbeigeordneter auch für die Sauberkeit der Stadt zuständig. „Wir müssen immer wieder klagen über Schmutz in der Stadt “, beschreibt er seine Beweggründe für die Aktion. Am Freitag beteiligten etliche Mädchen und Jungen aus mehreren Kuseler Schulen. Am Samstag waren der Turnverein, die Pfadfinder, der Laufsportverein Athlon und Stadtratsmitglieder vertreten. Viel Abfall und Dreck kam in der Bahnhofstraße zusammen, wie der Beigeordnete berichtet. „Viele achtlos weggeworfene Zigarettenstummel trugen zum unschönen Bild bei.“ Eine große Tüte mit Hundedosenfutter, das das Verfalldatum überschritten hatte, sei der größte Fund gewesen. Die Menge des eingesammelten Unrats sei in diesem Jahr größer gewesen als im Vorjahr. Dies habe auch damit zu tun, dass diesmal mehr Helfer zur Verfügung standen, sagte Ulrich. Die IG Kusel spendete für sie an beiden Tagen einen Imbiss und Getränke. „Ich hoffe, dass die Aktion im nächsten Jahr von meinem möglicherweise Nachfolger fortgesetzt wird“, sagte Ulrich.