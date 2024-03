Frühjahrsputz für die Kreisstadt: Nach dem Auftakt im vergangenen Jahr ruft die Stadt Kusel nun erneut zur Aktion „Kusel putzt sich“ auf. Diesmal soll gleich an zwei Tagen die Kreisstadt mit vereinten Kräften von Müll befreit und herausgeputzt werden: am heutigen Freitag, 22. März, sind von 10 bis 14 Uhr vor allem Schüler an der Reihe. Dem Ersten Beigeordneten Ulrich Ernst zufolge haben fünf Schulen im Vorfeld ihre Teilnahme angekündigt, dazu sieben Vereine und Gruppierungen, die überwiegend am morgigen Samstag, 23. März, von 10 bis 13 Uhr in Kusel unterwegs sein werden. Neu ist in diesem Jahr auch, dass am Samstag der Karnevalverein Kusel im Anschluss Getränke und Speisen auf dem Kochschen Markt anbietet. Um Details zu besprechen, etwa wie das Stadtgebiet unter den Putzkolonnen aufgeteilt wird, hat es bereits im Februar eine Informationsveranstaltung gegeben. Dennoch haben auch Kurzentschlossene noch die Möglichkeit, sich an der Aktion zu beteiligen: Wie Ulrich Ernst berichtet, können Interessierte am Samstag um 10 Uhr ans Rathaus kommen, wo sie mit entsprechendem Werkzeug ausgestattet werden.