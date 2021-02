Der regionale Sänger Nicholas Adkins hat in Zusammenarbeit mit Andreas Gimmler einen Song aufgenommen, der sich an die „kleinen wahren Helden der Corona-Pandemie“ richtet – die Kinder. Im Video zum Song haben sogar Landrat Otto Rubly und Bundesligaschiedsrichter und Kreis-Wirtschaftskoordinator Christian Dingert einen kurzen Gastauftritt.

„Besonders für unsere Kinder ist die momentane Situation schwierig“, sagt Gimmler, der selbst Musiker ist und in Altenglan einen Eventservice betreibt. Sänger Nicholas Adkins ist unter anderem als Frontmann der Band „The Watching“ bekannt. „Wir spielen zwar nicht zusammen in einer Band, sind aber gute Kumpels und schreiben momentan viele Songs zusammen“, berichtet Gimmler. Beide Musiker sind selbst Väter und erleben, wie schwer es die Kleinsten in der Corona-Pandemie haben. Deshalb sei der Gedanke entstanden, mit einem Lied „ein Zeichen für Zusammenhalt“ zu setzen.

Herausgekommen ist der Song „Kleine wahre Helden“. Das Musikvideo dazu hat Pascal Horbach gedreht. „Wir haben das Video am Freitag bei Facebook hochgeladen und mittlerweile mehr als 23.000 Menschen damit erreicht“, sagt Gimmler stolz. Bei Youtube ist das Video ebenfalls zu finden.

Mit Shirts ein Zeichen setzen

Noch vor der Idee zum Song sei die Idee entstanden, ein T-Shirt zu gestalten. „Meine Frau betreibt den Onlineshop ’Lümmelienchenreich’ und hatte die Idee, ein solches Shirt zu gestalten“, erklärt Gimmler. „Aber das allein war mir nicht genug. Ich wollte einfach noch mehr tun.“ Der Erlös aus dem Verkauf der Shirts soll der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Kusel zugute kommen.

Aus diesem Grund hat der Kreis auch die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen. Landrat Otto Rubly hat auch einen Gastauftritt im Video zu „Kleine wahre Helden“. „Das Ganze war von Anfang an als Gemeinschaftsprojekt mit dem Landkreis gedacht, und wie sind natürlich froh darüber, dass der Kreis uns da unterstützt“, sagt Gimmler.

Fotos aus Kitas und Schulen

Zusätzlich zur Werbung über Facebook sollen Kindergärten und Grundschulen über die Aktion informiert werden. „Wir haben entsprechendes Material wie Aufkleber und Flyer erstellt, die wir an die Schulen und Kitas im Kreis verschicken werden“, berichtet Gimmler.

Eine Idee dahinter sei, dass sich viele Eltern an der Aktion beteiligen und Shirts für ihre Kinder kaufen. „Dann könnten die Schulen und Kitas zum Beispiel ein Foto mit allen Kindern machen, die sich beteiligen wollen – und die könnte man auf die Facebook-Seite der Aktion stellen, um Zusammenhalt zu demonstrieren“, wünscht sich der Musiker.

Den Song auf CD zu pressen ist laut Gimmler zwar nicht geplant, dafür soll er bald als Download zur Verfügung stehen. Auch sei geplant, ein Spendenkonto einzurichten, damit man die Aktion auch unterstützen kann, wenn man kein T-Shirt kaufen möchte.

