Wie gelingt es, schwierige Gesprächssituationen souverän zu meistern? Zu diesem Thema veranstaltet die Agentur für Arbeit am Dienstag, 15. Februar, 9 bis 11 Uhr, den Online-Vortrag „Rhetorik – souverän statt sprachlos!“. Referentin Uta Wilhelm-Stutterich gibt hilfreiche Tipps zur Kommunikation. Eine Anmeldung per E-Mail an kaiserslautern-pirmasens.BCA@arbeitsagentur.de ist erforderlich. Interessierte erhalten dann die Zugangsdaten zur Veranstaltung. Der Vortrag ist Teil der Veranstaltungsreihe „Job, Familie, Karriere“, die sich vorrangig an Frauen richtet.