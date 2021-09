Genau 31 Afghanen sind am Donnerstag und Freitag von Speyer nach Kusel auf den Windhof verlegt worden, wie die ADD auf Anfrage informiert. Es handele sich ausschließlich um afghanische Familien, die nun in der Aufnahmeeinrichtung auf dem Windhof untergebracht sind, sagt Pressesprecherin Miriam Lange. Sie erklärt: Die hier bleibenden Afghanen seien nicht mit Destination USA nach Ramstein gekommen. Vielmehr seien auch deutsche Flüge auf der Air Base gelandet. Wer als Ortskraft komme, habe ein Visum, was aber nicht für alle Ankömmlinge zutreffen müsse. Jene Afghanen, die neu auf den Windhof kamen, seien in der Speyerer Erstaufnahmeeinrichtung registriert worden. Welche Anträge nun noch zu stellen seien, müsse erst geprüft werden.

Solche Verlegungen, betont Lange, seien keine Seltenheit. Sie seien nötig geworden, weil in der Speyerer Einrichtung nach einem Corona-Ausbruch dringend Platz gebraucht wurden, um die Bewohner trennen zu können. Die Aufnahmeeinrichtung auf dem Windhof sei derzeit mit 446 Bewohnern zu etwa zwei Dritteln belegt.