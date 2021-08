Die AfD ist die erste Partei, die den Wahlkampfauftritt von bekannten Bundespolitikern im Kreis Kusel ankündigt. Am Samstag, 21. August, 19 Uhr, kommt die stellvertretende Sprecherin der Bundes-AfD, Beatrix von Storch, in die Fritz-Wunderlich-Halle, um den Wahlkampf von Direktkandidat Marco Staudt zu unterstützen. Seit Bekanntwerden dieses Auftritts formieren sich bereits Proteste von AfD-Gegnern.

Die 48-jährige von Storch gehört dem rechtskonservativen Parteiflügel an. Sie ist wiederholt in die Schlagzeilen geraten, vor allem mit ihrer Aussage 2016, wenn Flüchtlinge an der Grenze nicht halt machten, könnten die Grenzbeamten auch Schusswaffen gegen sie einsetzen. Später ruderte sie ein Stück zurück und nahm Kinder von ihrer Forderung aus, nicht aber Frauen. Nachdem sie dafür heftig kritisiert worden war, löste sie mit ihrer Erklärung, der Beitrag in den sozialen Netzwerken sei ein technischer Fehler gewesen, Hohn und Spott im Internet aus. Seither ist der Begriff „mausgerutscht“ ein geläufiges Wort.

Mit von Storch soll die Speyerer AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst in Kusel auftreten. Die 50-Jährige machte wiederholt durch drastische Aussagen gegen die gleichgeschlechtliche Liebe von sich reden und erntete 2018 Empörung, als sie Bundeskanzlerin Angela Merkel durch den Satz „Der Schnauzer trägt jetzt Raute“ mit Adolf Hitler gleichsetzte.

Dritter Redner des Abends soll der Mainzer Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmaier werden. Der 32-Jährige wurde Ende 2018 auch in zweiter Instanz wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung verurteilt. Er soll 2012 nach einer verbalen Auseinandersetzung am Überfall von Ultras des 1. FC Kaiserslautern auf Anhänger von Mainz 05 beteiligt gewesen sein. Im Einsatz waren unter anderem Latten und Flaschen, mehrere Mainzer wurden verletzt.

Die Nachricht über die AfD-Wahlkampfveranstaltung hat im Internet unmittelbar Reaktionen ausgelöst. Gegner der AfD planen bereits Gegenveranstaltungen.