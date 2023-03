Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Begleitet von Protesten hat der AfD-Kreisverband am Samstag in Kusel seine Mitglieder und Sympathisanten für die Bundestagswahl mobilisiert. An der Veranstaltung unter dem Wahlkampf-Motto „Deutschland. Aber normal“ mit AfD-Bundespolitikern in der Fritz-Wunderlich-Halle nahmen rund 80 Anhänger der rechtspopulistischen Partei teil.

Stargast des Abends war Beatrix von Storch. Die stellvertretende Bundessprecherin der AfD gehört dem rechtskonservativen Flügel der Partei an. In ihrem Redebeitrag kritisierte sie das Versagen