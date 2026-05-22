Wenn es um Anliegen rund um die Afa in Kusel geht, bietet Klaus Stemmler ein offenes Ohr. Nach zwei Jahren als Umfeldbeauftragter fällt sein Fazit allerdings ernüchternd aus.

Wenn er durch die Kuseler Fußgängerzone oder das Industriegebiet zieht, um sich umzuhören, ist die braune Umhängetasche sein stetiger Begleiter: Klaus Stemmler ist sogenannter Umfeldbeauftragter bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), die die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) betreibt. Im März 2024 wurde der pensionierte Polizeibeamte und frühere Ortsvorsteher von Bledesbach als „Kümmerer“ vorgestellt, der zwischen Bevölkerung und Behörden vermitteln soll. Genau genommen bei allen Anliegen und Problemen rund um die Flüchtlingsunterkunft auf dem Windhof, in der Ende Juli Schluss sein soll.

„Ich brauche keine Namen und auch keine Telefonnummer“, betont Stemmler, der den Titel „Kümmerer“ zwar sympathischer findet, aber offiziell Umfeldbeauftragter genannt wird. Wer ihn kontaktieren möchte, könne dies anonym auf dem kleinen Dienstweg tun. Dabei merkt der Bledesbacher an, dass er für alle Bürger und Geschäftsleute ein offenes Ohr habe. Welche Fälle ihn auf den Plan gerufen haben? Stemmler nennt einen Fall, bei dem Afa-Bewohner Abkürzungen über private Grundstücke nahmen. Zwischen den Beteiligen habe er erfolgreich vermitteln können. Ab und zu trete er allerdings auch als Erklärer auf. In der Kuseler Geschäftswelt habe er etwa erläutert, wie die Bezahlkarte für Flüchtlinge funktioniert – die allerdings im Landkreis letztlich nicht eingeführt wurde.

„Mehr ein Dulden als Akzeptanz“

Offiziell 20 Stunden im Monat nutzt der Umfeldbeauftragte nach eigenen Angaben für seine Tätigkeit als Umfeldbeauftragter, die er bis zur Schließung noch ausübt. Einmal pro Woche führe ihn sein Weg in die Afa auf dem Windhof, wo er ein Büro hat und sich mit der Einrichtungsleitung austauscht. Ansonsten versuche er, in der Kreisstadt die Anliegen der Einwohner bei seinen Rundgängen in Erfahrung zu bringen. Unter anderem besuche er Läden oder setze sich in ein Café, um aus erster Hand zu hören, welche Themen die Menschen in Kusel tatsächlich bewegen. Häufig mache er allerdings die Erfahrung, dass die Afa in den Gesprächen der Bürger gar keine Rolle spielt.

Von den Gewerbetreibenden in Kusel seien ihm bisher kaum negative Rückmeldungen zu Ohren gekommen, berichtet Stemmler. Dennoch meint er, dass das Ausbleiben von Beschwerden nicht zwangsläufig mit einer Willkommenskultur gleichzusetzen ist. „Es ist mehr ein Dulden als eine Akzeptanz“, beschreibt der Bledesbacher seine Wahrnehmung des Verhältnisses zwischen Stadtgesellschaft und Aufnahmeeinrichtung.

Wie viele Geflüchtete auf dem Windhof untergebracht sind, spiele dabei nur bedingt eine Rolle, meint Stemmler. „Es ist egal, ob es 300 oder 600 Bewohner sind: Es braucht nur wenige auffällige Personen, die das Meinungsbild der Bürger prägen können.“ Zuletzt waren die Belegungszahlen der Afa, in der zwischenzeitlich bis zu 1100 Flüchtlinge lebten, was 2023 zu Protesten in der Kreisstadt geführt hatte, deutlich zurückgegangen. Knapp 300 Bewohner lebten nach Angaben der Kreisverwaltung zum Stichtag 15. Mai auf dem Windhof.

Nur wenig Rückmeldungen

Ende April hatte die RHEINPFALZ erstmals darüber berichtet, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben dem Land den Mietvertrag für das Areal des früheren Kasernengeländes zum 31. Juli kündigt. Die Afa verlässt damit nach nahezu elf Jahren die Kreisstadt. Für Klaus Stemmler stand jedenfalls schon vor der öffentlichen Bekanntgabe fest: Als Afa-Umfeldbeauftragter wäre er ohnehin nur noch dieses Jahr unterwegs gewesen, um Lösungen für Angelegenheiten im Umfeld der Afa zu finden.

Grund ist unter anderem die ernüchternde Resonanz während seiner Zeit als Umfeldbeauftragter: Denn obwohl er ein bekanntes Gesicht in der Kreisstadt sei, werde er kaum von Bürgern in Bezug auf die Afa angesprochen. „Wenn man eine solche Aufgabe übertragen bekommt, möchte man natürlich auch was bewirken“, sagt Stemmler. Schade eigentlich – denn er sei überzeugt, dass Akzeptanz entstehen könne, wenn Probleme direkt angesprochen und ernstgenommen werden.