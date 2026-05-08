Das Aus der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende ist besiegelt. Die Ankündigung hat die Mitarbeiter kalt erwischt. Die Stimmung ist bedrückt – auch, weil es so schnell geht.

Im Gespräch mit zwei Mitarbeiterinnen der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa), die anonym bleiben wollen, wird schnell klar: Die Ankündigung, dass der Mietvertrag für das Gelände nicht über den Sommer hinaus verlängert wird, haben die Mitarbeiter nicht erwartet. „Klar hat man damit gerechnet, dass das irgendwann kommt“, erzählt eine der beiden Frauen, die auf dem Windhof arbeiten: „Aber wir haben das verdrängt, waren sicher, dass es noch eine Zeit lang dauern wird.“ Die andere ergänzt: „Wir hatten noch Mitleid mit den DRK-Mitarbeitern, die im Sommer ohnehin ihre Jobs verloren hätten.“ Das Rote Kreuz hatte jüngst in einer Ausschreibung für die psychosoziale Betreuung der Bewohner nicht den Zuschlag erhalten (wir berichteten).

Rund 170 Menschen arbeiten in der Einrichtung, die den Unterkunftsbereich der früheren Uffz.-Krüger-Kaserne umfasst. Neben 29 Mitarbeitern der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier, die für den Betrieb der Unterkünfte im Land zuständig ist, arbeiten noch dort 140 Männer und Frauen von externen Dienstleistern. Sie sind beispielsweise im Sozialdienst, in der Security, beim Catering oder als Reinigungskräfte tätig.

Viele Tränen sind geflossen

„Ich bin am Mittwoch vor einer Woche gerade zu einer Gruppe Kollegen zurückgekommen, als einer mir gesagt hat, dass zum 31. Juli hier Schluss ist“, berichtet eine der Frauen. Sie habe zunächst geglaubt, dass sie veräppelt werde: „Dann habe ich aber bemerkt, dass in den Augen keine Freude zu sehen war.“ Seit Mittwoch vergangener Woche herrsche in der Afa Fassungslosigkeit, viele Tränen seien geflossen. „24 Stunden am Tag gibt es bei uns kein anderes Thema mehr, das bedrückt jeden“, erzählt eine der Gesprächspartnerinnen und ergänzt: „Man kann es nicht mehr hören, aber fängt trotzdem immer wieder selbst damit an.“

Schon in wenigen Tagen sollen die letzten Bewohner die Afa in Kusel verlassen. Foto: Sayer

Voraussichtlich schon Mitte Mai werden die letzten Bewohner den Windhof verlassen. Die Mitarbeiterinnen sind überzeugt, dass das harte Tage für die Belegschaft werden: „Dann ist kein Leben mehr da.“ Wie es weitergeht, das wisse wohl noch niemand genau. Eine der beiden Gesprächspartnerinnen arbeitet zusammen mit ihrem Mann in der Afa: „Wir verlieren vermutlich beide unsere Jobs. Ich habe keine Idee, wo uns unser Arbeitgeber sonst einsetzen sollte.“ Eine Versetzung in eine andere Afa im Land, wie sie womöglich anderen Mitarbeitern vorgeschlagen werde, komme für sie nicht infrage: „Unser Arbeitgeber ist nur hier tätig, ich habe keinen blassen Schimmer, wie es mit uns weitergeht.“

„Da oben kennt jeder jeden“

Für viele ihrer Bekannten auf dem Windhof sei – sofern es das Angebot überhaupt gibt – das Pendeln nach Hermeskeil, auf den Hahn oder gar nach Speyer, wo es ebenfalls Aufnahmeeinrichtungen des Landes gibt, keine Option: „Bei den Spritpreisen ist das vielen zu weit, andere haben keinen Führerschein.“ Hinter den fast 170 Afa-Mitarbeitern stünden 170 Schicksale, mit Familien sogar mehr. Ein Großteil der Belegschaft lebe im Landkreis Kusel. Die am Betrieb der Afa beteiligten Dienstleister würden nun nach und nach mit ihren Mitarbeitern sprechen.

Im vergangenen Sommer hat Afa-Leiter Martin Ziemer eine RHEINPFALZ-Gruppe über das Gelände geführt und Einblicke gewährt. Archivfoto: Jan Ullm

„Da oben kennt jeder jeden“, erzählen die beiden Frauen. Sie sprechen von einem sehr familiären Team. Das Verhältnis untereinander – auch mit den Bewohnern – sei „supertoll und sehr respektvoll“. Man habe gemeinsam daran gearbeitet, dass die Geflüchteten sich wohlfühlen. „Das war und das ist noch immer unser gemeinsames Ziel.“ Großen Anteil daran habe der Leiter der Afa, Martin Ziemer, der im Gespräch mehrfach lobend erwähnt wird. „Das gute Miteinander ist viel von Martin ausgegangen. Er hat es als Chef vorgelebt.“ In dieser Sache sind sich beide einig. „Man hat immer gemerkt, dass er seine Sache mit Herzblut macht.“ Dass diese Gemeinschaft nun auseinanderfalle, sei „um jeden Einzelnen schade“.

„Das Schlimme ist, dass sich alle freuen“

Die beiden Frauen ärgert, dass in den sogenannten sozialen Medien kübelweise Häme und Schadenfreude über das Ende der Afa ausgegossen werden. „Viele Kommentare sind so daneben oder an den Haaren herbeigezogen.“ Zwischen Wut und Resignation sagt eine der beiden Frauen: „Das Schlimme ist, dass sich alle freuen, dass die Afa weg ist. Dabei wurde hier viel richtig gemacht und vielen Menschen in Not wirklich geholfen.“

Blick in eines der Zimmer, in denen Geflüchtete auf dem Windhof leben. Archivfoto: Maximilian Schenk

Ebenfalls mit der Bitte um Anonymität haben sich Mitarbeiter des Sozialdienstes bei der RHEINPFALZ gemeldet. Sie untermauern die Angaben der beiden Informantinnen: „Uns traf die Mitteilung völlig unerwartet und ließ uns alle im Schock. Wir verlieren von heute auf morgen nicht nur unsere Arbeit, sondern auch unser über die Jahre zusammengewachsenes Team.“ Die 25 Sozialdienstmitarbeiter hätten sich alle arbeitslos gemeldet. „Wir haben Ängste um unsere Zukunft und uns plagen Ungewissheiten, wie es in den nächsten drei Monaten und auch danach für uns weitergeht.“ Einige Kollegen könnten zwar theoretisch an anderen Standorten unterkommen, „aufgrund der Entfernung ist das aber für die meisten nicht realistisch“. Nun hoffe man auch auf Hilfe aus der Politik.