Der Arbeiter-Musikverein Jettenbach steckt mitten in den Vorbereitungen auf das traditionelle Adventskonzert, das am Sonntag, 11. Dezember, um 18 Uhr in der Kirche, dem „Musikantenland-Dom“, stattfinden wird. Viele junge Bläser sind mit von der Partie.

Der Jettenbacher Musikverein ist einer der wenigen, die ein eigenes Jugendorchester haben: Die „Junge Bläserbande“ wird beim Adventskonzert dabei sein und wolle im nächsten Jahr sogar ein eigenes Konzert geben, berichtet der Vereinsvorsitzende Klaus Göttel. Die Jugendarbeit beginnt schon mit den Flötenkindern, jährlich kämen vier bis fünf Kinder dann zum Jugendorchester dazu.

Die Jugendlichen werden ebenso wie das „große Orchester“ von Volker Kaufmann aus Nanzdietschweiler dirigiert. Unter dessen Leitung wurde jüngst zusammen mit den Musikvereinen Nanzdietschweiler und Kottweiler-Schwanden im Projekt Musikantenland 2.0 musiziert mit Konzert in der Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle im Sommer. Ein tolles Erlebnis sei es gewesen, in solch großer Besetzung zu spielen, sagt Göttel. „Musikalisch eine tolle Sache“, die man wiederholen wolle.

Mit rund 30 Musikern mit recht niedrigem Altersdurchschnitt ist der Jettenbacher Verein jedoch auch alleine gut aufgestellt und kann nun wieder zum traditionellen Adventskonzert in die große Kirche mit mehr als 600 Sitzplätzen einladen: mit Polka und Marsch, Rock und Blues wird geboten, was das Blasorchester Repertoire hergibt. Der Eintritt ist frei, im Anschluss gibt es beim gemütlichen Zusammensein Snacks und Getränke.