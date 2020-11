Das Jugendhaus Waldmohr kündigt für Dezember einen Adventskalender an, bei dem täglich Preise zu gewinnen sind. Die werden verlost an all jene, die montags, dienstags oder mittwochs von 16 bis 19.30 Uhr sowie donnerstags ab 15 oder freitags ab 13 Uhr in die Saarpfalzstraße 18 kommen. Trotz der Corona-Pandemie ist das Jugendhaus geöffnet und bietet unter anderem Unterstützung beim Erstellen eines Lebenslaufs und Beratung für die Bewerbung. Auch bei Schwierigkeiten in der Familie, mit Freunden oder in der Schule hilft das Jugendhaus-Team gerne. Es tut dies kostenlos für Jugendliche aber der fünften Klasse. Infos gibt es online auf juz-waldmohr.de.