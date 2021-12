Straßen und Park in Glan-Münchweiler waren am Sonntag Austragungsort eines besonderen Laufes. Und es ging nicht nur sportlich zu: Holger Weyand hatte sich mächtig ins Zeug gelegt, um die Teilnehmer des Adventsgelaafes zu unterhalten.

Mit einem – nicht besonders lauten – „Plopp“ der Bierflasche schickte Holger Weyand am Sonntagmorgen um 10 Uhr die ersten Läufer in der Pirminiusstraße in Glan-Münchweiler auf die Strecke: 580 Meter durch Straßen und Park, 21 Mal zu bewältigen von jenen, die ihre zwölf Kilometer am Tag zwölf des Lauf-Adventskalenders zurücklegen wollten.

Weyand ist ambitionierter Läufer und Mitglied beim „Benefizteam 42x42“ aus Otterberg – einziger Teilnehmer aus dem Kreis Kusel. Er hat schon einige besonders lange Läufe absolviert, wie 100-Kilometer- und 24-Stunden-Läufe. Zum dritten Mal gab es den Lauf-Adventskalender. Und der Wahl-Glan-Münchweilerer hat wieder eine Strecke ausgewiesen. Weyand hat sich viel Mühe gegeben, um seinen Gästen einen unterhaltsamen Tag zu bieten. „Ich bin schon um 6 Uhr aufgestanden“, berichtet er.

Ziel: 300 Kilometer

Was es mit dem Bier auf sich hat? Weyand ist Bierbrauer. So wartete auf alle Teilnehmer am Ziel ein selbst gebrautes Bier, in Flaschen mit eigens gestaltetem Etikett: „Adventsgelaafe Weihnachtsbier Holgers Brauerei“.

Kinder bastelten unter der Anleitung von Weyand aus Holzscheiben die Medaillen, die am 24. Dezember an alle Teilnehmer verteilt werden. Auf der Medaille steht auf der einen Seite die Aufschrift „AGL 2021“ für Adventsgelaafe 2021. Auf der anderen Seite werden die zurückgelegten Kilometer des jeweiligen Teilnehmers eingraviert. „Vor zwei Jahren haben ich die kompletten 300 Kilometer absolviert“, berichtet Weyand. In diesem Jahr möchte er erneut das Maximum schaffen: Vom 1. bis zum 24. Dezember werden Tag für Tag ein bis 24 Kilometer zurückgelegt. Wo ein 42x42-Benefizteam-Mitglied die nächste Strecke ausgesucht hat, das erfahren die Adventsgelaafe-Teilnehmer immer kurzfristig auf der Internetseite des veranstaltenden Vereins.

Für einen guten Zweck

Etwa 20 Läufer sind nach Glan-Münchweiler gekommen, um die geforderten zwölf Kilometer zurückzulegen. Ziel der Aktion ist es, Spenden zu sammeln. Vor zwei Jahren wurde der Kauf eines Treppenliftes für ein behindertes Mädchen unterstützt.