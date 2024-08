Die Jubiläen und Ehrungen, die Adam Benner schon feiern durfte, sind ungezählt: Unter anderem wurde er für seine Verdienste in der Kommunalpolitik mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette ausgezeichnet. Seit mehr als 85 Jahren ist er zudem Mitglied des Sportvereins in seinem Heimatdorf Schellweiler. Am 13. August wird Adam Benner 100 Jahre alt.

Der Jubilar und Ex-Kommunalpolitiker hat nicht verlernt, sich ins rechte Licht zu rücken. Zweieinhalb Stunden dauert das Gespräch zwischen Adam Benner, der am 13. August seinen 100. Geburtstag