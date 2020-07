Das Kusel-Center in der Industriestraße geht seiner Vollendung entgegen: Am Donnerstag, 16. Juli, eröffnet der Discounter Action im früheren Aldi-Gebäude, das umgebaut wurde. Action ist nach eigenen Angaben Europas am schnellsten wachsender Non-Food-Discounter mit 1600 Filialen und über 6000 Produkten in 14 Kategorien wie Sport, Haushalt und Körperpflege. Die Verkaufsfläche in Kusel beträgt etwa 800 Quadratmeter, 15 bis 20 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit sollen in der Filiale angestellt sein. Geöffnet sein wird sie nach Angaben des Unternehmens Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr. Der Zeitplan wurde eingehalten: Bei der offiziellen Eröffnung des Kusel-Centers Anfang März hatte es geheißen, dass in drei Monaten der Discounter aufmachen werde. Wasgau hatte bereits im Dezember 2019 seinen neuen Markt bezogen.