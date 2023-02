Am Donnerstagmorgen hat sich ein achtjähriges Mädchen bei einer Begegnung mit zwei Hunden in Kusel verletzt. Als es weglaufen wollte, stolperte es, stürzte und brach sich den Unterarmknochen am Handgelenk. Darüber informiert die Polizei. Zu dem Vorfall kam es um 7.20 Uhr. Das Kind war auf dem Schulweg, als ihm in der Glanstraße eine Frau mit zwei angeleinten Hunden entgegenkam. Die Tiere bellten das Kind an und zogen die Frau in dessen Richtung.

Die Achtjährige beschreibt die Hundehalterin als etwa 20 Jahre alt, mit braunen lockigen Haaren, einer roten Jacke und einer auffällig dünnen roten Brille. Ein Hund habe braunes, der andere schwarzes Fell gehabt. Hinweise auf die Frau nimmt die Polizeidienststelle Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.