Acht Neuinfektionen meldet die Verwaltung für den Kreis Kusel am Mittwochnachmittag – sechs aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, je eine aus Kusel-Altenglan und Lauterecken-Wolfstein.

Damit steigt die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis auf insgesamt 1150. Als Genesen gelten 830 Personen, zehn weniger als am Vortag. 42 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Somit sind 278 aktive Fälle bekannt: 134 in der VG Oberes Glantal, 109 in der VG Kusel-Altenglan und 35 in der VG Lauterecken-Wolfstein.

Der aktuelle Inzidenzwert im Landkreis Kusel beträgt 190,8. Unter Berücksichtigung der im Landkreis gemeldeten US-Streitkräfte liegt er bei 180,6.

