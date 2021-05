Die heißen und trockenen Sommer der letzten Jahre führten zu Wald- und Flächenbränden. Mancherorts war das Löschwasser knapp, der Wasserstand war in vielen Bächen so niedrig, dass mit herkömmlichen Mitteln der Feuerwehr kein Löschwasser mehr entnommen werden konnte, erklärt die Versicherungskammer Bayern. Sie hat deshalb den Pfälzer Feuerwehren insgesamt 150 Schwimmsauger im Gesamtwert von 75.000 Euro zur Verfügung – acht davon gehen in den Kreis Kusel, je zwei pro Verbandsgemeinde.

Mit einem Schwimmsauger kann aus Bächen gesaugt werden, wenn der Wasserstand nur noch 5 Zentimeter beträgt. Bisher waren mindestens 30 Zentimeter notwendig. Da das Wasser an der Oberfläche entnommen wird, wird zudem der Gewässerboden geschont. Der sieben Kilogramm leichte Schwimmsauger besteht aus einem 60 Zentimeter langen Polyethylen-Körper und wird anstelle eines herkömmlichen Saugkorbes aus Metall am Saugschlauch angebracht. Dieser Saugschlauch wird an der Pumpe des Feuerwehrfahrzeuges angeschlossen.

Da nicht überall Hydranten vorhanden sind, muss das Löschwasser oft aus Bächen oder Teichen gepumpt werden. Zudem ist das Absaugen von Wasser bei Überschwemmungen möglich.