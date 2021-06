Das Gesundheitsamt hat am Wochenende insgesamt acht Neuinfektionen gemeldet – je vier am Samstag und am Sonntag. Die Inzidenz steigt damit auf 29,7, wenn die hier wohnenden US-Militärangehörigen eingerechnet werden. Ohne sie steigt der Wert auf 31,3. Am Freitag hatte er noch unter 20 gelegen.