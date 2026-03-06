Eine Fragerunde mit den Direktkandidaten zur Landtagswahl aus dem Kreis Kusel hat die Wählergruppe Votum in der am Donnerstagabend in der Fritz-Wunderlich-Halle veranstaltet. Rund 350 Zuhörer waren gekommen. Votum-Vorsitzender Thomas Danneck zeigte sich mit dem Zuspruch „sehr zufrieden“. Er habe von vielen Besuchern Lob dafür erhalten, dass Votum den Mut gehabt habe, eine solche Veranstaltung mit erheblichem organisatorischem und finanziellem Aufwand zu stemmen.

Moderiert wurde der Abend von Michael Mattern. Der Politikwissenschaftler ist Dozent am Umwelt-Campus Birkenfeld. Tonit Haliti (FDP), Otto Rubly (CDU), Sebastian Demmel (Linke), Oliver Kusch (SPD), Katja Daish (Grüne), Helge Schwab (FWG), Catalina Monzon (AfD) und Andreas Hartenfels (BSW) stellten sich den Fragen.

Den Kandidaten standen jeweils nur 60 oder 90 Sekunden Redezeit zur Verfügung. Auf einer großen Leinwand lief eine überdimensionale Stoppuhr. Themen waren unter anderem medizinische Versorgung, Bildung, Kreismusikschule, Sicherheit, Klimaschutz, Landwirtschaft, der Bundeswehrstandort Kusel sowie die Wiederansiedlung des Wolfs. Zum Abschluss konnte das Publikum wählen – wie am 22. März geheim und frei.