In der Corona-Krise ist Künstlern und anderen Soloselbstständigen das Einkommen weggebrochen. Der Staat will unbürokratisch mit erleichtertem „Hartz IV“ helfen. 70 Anträge gingen in Kusel bis Ende Juni ein. Der Langenbacher Musiker Achim Seyler hat seinen zurückgezogen. Offenbar haben Ämter und Betroffene unterschiedliche Ansichten darüber, was unter „unbürokratisch“ zu verstehen ist.

„Vereinfacht“, „unbürokratisch“, „kann formlos telefonisch, per E-Mail oder per (Haus-)Post beim zuständigen Jobcenter gestellt werden“: Es waren solche Formulierungen, die den freischaffenden Musiker Achim Seyler, Jahrgang 1968 und wohnhaft in Langenbach, hoffen ließen, dass er einigermaßen unkompliziert staatliche Hilfe bekommen könnte für die Monate, in denen ihm durch die Absage von Veranstaltungen die Einnahmen komplett weggebrochen sind. Nur eine geringfügige Tätigkeit als Korrektor bei der Fernuni Hagen blieb dem international agierenden Schlagzeuger mit dem Faible für Neue Musik. Außerdem arbeitet die Ehefrau in einem Minijob.

Für solche Fälle hatte die Bundesregierung ein sogenanntes Sozialschutzpaket auf den Weg gebracht, das einen erleichterten Zugang zur Grundsicherung versprach. Ziel: den akuten Notbedarf von Soloselbstständigen und Freiberuflern zu decken, denen zwischen März und Ende September nachweislich Einkommen wegbricht und die kein Kurzarbeitergeld bekommen. Befristet auf sechs Monate gibt es keine detaillierte Vermögensprüfung, ebensowenig wird eine angemessene Wohnungsgröße vorgegeben.

Satte 94 Seiten

Nach Angaben von Kreissprecherin Karla Hagner wurden bis Ende Juni 70 Anträge auf die erleichterte Hilfe zum Lebensunterhalt gestellt, 20 im März, 42 im April und je vier im Mai und Juni. 22 seien bewilligt und 16 abgelehnt worden. 24 Bearbeitungen laufen, acht Anträge wurden zurückgezogen.

Dazu gehört auch der von Achim Seyler. Denn der angeblich vereinfachte Antrag, den ihm die Behörde schon einen Tag nach der telefonischen Antragstellung zuschickte, umfasste: „94 bedruckte Din-A4-Seiten. Es sind 34 Formularseiten, zu denen noch etliche Nachweise kommen: Personalausweise, erweiterte Meldebescheinigungen, Kranken-, Renten-, Sozialversicherungs- und vom Arbeitgeber auszufüllende Einkommensnachweise von mir, meiner Frau und unserer Tochter.“

Bereits abgespeckt

Dem Jobcenter des Landkreises ist dabei kein Fehler unterlaufen. Der Antrag ist tatsächlich bereits abgespeckt. Im Normalfall muss eine ledige selbstständige Einzelperson laut Hagner 22 Seiten ausfüllen und mit den jeweiligen Nachweisen einreichen. Der Antrag im Sozialschutzpaket umfasst dagegen nur elf Seiten. Für jede in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person, in Seylers Fall Frau und Tochter, kommen aber Formulare dazu. Ausgefüllt werden sie von Hand. Die Papiere online auszufüllen wie etwa die Steuererklärung, ist nicht möglich. Der Grund laut Arbeitsagentur: Es handele sich um ein kommunal geführtes Jobcenter, nicht um eines in gemeinsamer Trägerschaft mit der Agentur.

Ungleich in der Not

Für Seyler ist das alles ein Unding: „Ein einfaches Online-Verfahren funktioniert bei der Künstlersozialkasse und beim Finanzamt. Auch von Schülern erwartet man digitale Kompetenz. Aber das hier kommt mir vor wie in meiner Zeit in den 1980er Jahren in Brasilien“, sagt er und fragt: „Haben Kurzarbeiter auch so einen Riesenaufwand? Ich halte das für eine Ungleichbehandlung in der Not.“

Seyler hat sich entschieden, „die Zeit ohne Inanspruchnahme dieser Hilfe zu überstehen“. Der bürokratische Aufwand schrecke ihn „und sicher auch andere“. „Alle Einkünfte eines Künstlers sind nur geschätzt. Das muss dauernd wieder korrigiert werden. Sicher kann ich den Verdienstausfall im Vergleich zum Vorjahr erst beziffern, wenn ich die Steuererklärung für 2020 habe.“ Zudem könne er ohnehin nur auf eine geringe Summe hoffen. Die Familie wohnt im Eigenheim, Miete und Nebenkosten fallen nicht an („Fotovoltaik in Kombination mit Erdwärme deckt quasi die Heizkosten übers Jahr“). So bleibt maximal der Hartz-IV-Regelsatz von 432 Euro, abzüglich der geringfügigen Einkünfte.

Leben von der Substanz

Seyler sagt, dass er Glück habe. „Ich befinde mich nicht in einer finanziellen Notlage, in der ich die Rechnungen nicht bezahlen kann. Aber wir zehren jetzt natürlich von der Substanz.“ Auch von dem, was für die Rente aufgebaut worden sei.

Laut Hagner wurden übrigens alle 70 Antragsteller kontaktiert und gefragt, ob sie ihre Selbstständigkeit fortführen wollen oder Hilfe für einen Wechsel wünschen. Bislang habe jeder selbstständig oder freiberuflich weitermachen sollen. Auch Seyler. „Es liegt ja nicht an mir. Ich bin seit 25 Jahren glücklich in meinem Beruf. Und es gäbe ja Arbeit, wenn man dürfte.“