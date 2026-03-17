Wie geht’s in der Unterwelt zu? Mit dem Dreiakter „Ach, zur Hölle mit dir“ gewährte der Relsberger Heimat- und Kulturverein skurrile Einblicke mit jeder Menge schwarzem Humor.

Tobt die Lasterhaftigkeit? Lauern Strafe und Verdammnis? Oder geht’s vielleicht sogar in der Hölle ganz bürokratisch zu? Die beiden Hallodris Hannes (Matthias Rahm) und Luggi (Alexander Gravius) werden es schon viel früher erfahren, als ihnen lieb ist. Sie haben auf der Erde ein ellenlanges Sündenregister erworben, maßlos getrunken, gelogen und „22 Prozent der Arbeitszeit verschlafen“. Ihr Plan, im Alter Pluspunkte für den Himmel zu sammeln, wurde vom Schicksal durchkreuzt und nun stehen sie direkt im Vorzimmer zur Hölle. Dort treffen sie auf Frau Hell (Manuela Condé), Stellvertreterin der Chefin, die ein strammes Regiment in der Hölle führt, humorbefreit Statistiken und Bilanzen akribisch überprüft und ihren Mitarbeitern nichts durchgehen lässt. Besonders mit Gretchen (Melanie Henn) muss sie hart ins Gericht gehen, denn das Mädchen fühlt sich in der Hölle unwohl. „Jeden Tag eine schlechte Tat ist wohl nicht zu viel verlangt. Das haben die Politiker doch auch im Blut“, ärgert sich Frau Hell.

Doch nicht minder stört sie, dass seit Jahrhunderten keine Relsberger mehr in die Hölle kamen; alles „widerliche Menschen, an denen nichts Böses dran ist“. Mechthild (Tina Condé), zu Lebzeiten Apothekerin mit Leidenschaft, die Leiden schafft und entsprechend siebenfache Witwe ist, ist da schon eher nach Frau Hells Geschmack. Auch Lieselotte (Irena Hentzel) ist eine geschätzte Mitarbeiterin mit schwarzer Seele, aber einem guten Kern. Hannes und Luggi, zunächst entsetzt von der strengen Ordnung in der Hölle, machen manche überraschende Begegnung, fügen sich aber immer mehr ein, auch wenn Babsi „BBQ“ (Claudia Bacher) ihnen am Grill ordentlich einheizt, sie mal siedet, brät oder direkt auf dem Drehspieß für die Hölle passend garniert.

Gretchen-Frage wird gelöst

Die beiden arrangieren sich mit der Situation, doch dann kündigen sich Neuzugänge in der Unterwelt an, die ihnen „das Leben in der Hölle zur Hölle“ machen könnten. Petrus (Jürgen Jensen) kommt direkt aus dem Himmel, um mit der Höllenvorsteherin zu verhandeln, wie die Bilanzen wieder ausgeglichen werden können – dabei verbirgt er selbst ein skandalöses Geheimnis, das nicht nur ihn in die Bredouille bringen könnte. Immerhin löst sich die Gretchen-Frage, als das Mädchen mit dem besten Höllenmitarbeiter, dem Sensenmann Johann (Siggi Franke), auf Tour geht und beim „Ernten“ den schönsten Tag ihres Todseins „erlebt“.

Die Komödie von Bernd Kietzke bringt eine ordentliche Portion schwarzen Humor mit. Sie besticht mit einem außergewöhnlichen Szenario und wirft fast schon philosophische Fragen auf. Die pointierten Dialoge trafen in Relsberg ins Schwarze. Die Spielfreude der Darsteller traf den Nerv des Publikums. Garniert mit Lokalkolorit und aufgeführt in einem aufwendig gestalteten Bühnenbild, begeisterte das Stück am Sonntag das Publikum, das weder mit Szenenapplaus noch mit lautem Lachen oder Standing Ovations geizte.

Vorstellungen so schnell wie noch nie ausverkauft

Die Vorstellungen seien so schnell wie noch nie ausverkauft gewesen, berichtet Christa Epp, die für die Vorstellung am kommenden Samstag eine lange Warteliste führt. Nach der Benefizaufführung für regionale Institutionen und dem Premierenabend am Samstag, war am Sonntag von Lampenfieber keine Spur mehr. Die Einsätze und bitterbösen Pointen kamen punktgenau. Souffleuse Daniela Armbrust hatte entsprechend wenig zu tun, während Michael Rudolf an der Technik mit dem passenden Ton zur Hölle und aus dem Himmel die Atmosphäre passend untermalte.