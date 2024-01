Schockanrufe von vermeintlichen Enkeln, Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben – es gibt einige Maschen, die in erster Linie auf ältere Menschen abzielen. Durch Aufklärung sollen ehrenamtliche Sicherheitsberater Senioren für solche Situationen sensibilisieren. Die Verbandsgemeinden im Kreis sind dabei unterschiedlich aufgestellt.

Erste Sicherheitsbeauftragte der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein ist seit Mitte Dezember Inge Lütz. Sie will sich an Aufklärungsveranstaltungen beteiligen, die in Zusammenarbeit von Polizei und kriminalpräventivem Rat stattfinden. Aber vor allem ist ihr wichtig, ansprechbar zu sein, „wenn die Leute konkret Hilfe brauchen“. Deshalb sollen auch ihre Kontaktdaten übers Amtsblatt veröffentlicht werden. „Die Hemmschwelle zur Polizei ist ganz groß“, hat die in Kommunalpolitik und Kirchengemeinde engagierte Lehrerin beobachtet, die auch Patientenfürsprecherin am Westpfalz-KIinikum Kusel ist. Sie habe schon Fälle erlebt, wo Menschen sich gescheut hätten, sich an die Polizei zu wenden, obwohl ihnen Vorfälle in der Nachbarschaft komisch vorgekommen seien. Es habe geholfen werden können, als sie den Kontakt übernommen hatte.

Bindeglied zwischen Senioren und Polizei

Eindrücklich gewesen seien die Beispiele von Seniorenabzocke oder Schockanrufen, die in der Schulung zum Sicherheitsbeauftragten im Sommer von der Polizei gezeigt wurden. Wenn da suggeriert werde, der Enkel habe einen schlimmen Unfall, sei es sicherlich schwer, die Ruhe zu bewahren und richtig zu handeln, findet sie und betont: „Wenn man sich nicht sicher ist, sollte man die Polizei kontaktieren.“ Damit jeder guten Gewissens diesen Schritt gehe, möglicherweise schon vorbereitet werde auf eine solche Situation, „muss Aufklärungsarbeit geleistet werden“, sieht Lütz eine weitere Aufgabe in ihrer Funktion als Bindeglied zwischen Senioren und der Polizei.

Sensibel zu machen auf mögliche Sicherheitsrisiken gehöre dazu, ebenso die Information, wie die Sicherheit etwa zu Hause erhöht werden kann „ohne Unsummen auszugeben“. Dahingehend sei auch der gefühlte Sicherheitsaspekt ein wichtiger.

Wissen in Vereinskreisen teilen

Im Oberen Glantal sind bereits seit einigen Jahren mehrere Sicherheitsberater für Senioren aktiv. Etwa in der ehemaligen Verbandsgemeinde Waldmohr habe es bereits Ehrenamtliche gegeben, die sich dahingehend engagierten, berichtet Ingolf Hewer von der Verwaltung. 15 Seniorenberater zählt die Verbandsgemeinde Oberes Glantal zurzeit. Über Zuwachs freue man sich. Einmal im Jahr werde die Schulung durch das Polizeipräsidium angeboten, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal nach der Pandemie wieder stattgefunden habe. „Wir sind durch Corona etwas ausgebremst worden“, sagt Hewer – auch mit Blick auf die Kontaktpflege, die bei der Tätigkeit von großer Bedeutung sei. Er ergänzt: „Das wollen wir wieder reaktivieren.“ Die ehrenamtlichen Sicherheitsberater seien als sogenannte Multiplikatoren zu verstehen. Sie erhalten in den jährlichen Schulungen Informationen über aktuelle Schwerpunkte – beispielsweise zum Enkeltrick – und geben dieses Wissen weiter in ihre Kreise, erklärt Hewer. Etwa in Vereine, in denen sie sich außerdem engagierten. Die richtige Vermittlung der Themen sei dabei ein wichtiger Aspekt. Kontaktdaten der Ehrenamtlichen würden nicht veröffentlicht, die Sicherheitsberater arbeiteten eigenständig in ihren Bereichen. Wer an einer solchen Tätigkeit im Südkreis interessiert ist, kann sich bei der Verwaltung melden.

In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan gibt es noch keinen Sicherheitsberater für Senioren. Wie Büroleiter Uwe Stoll auf Anfrage mitteilt, wird das Thema in der nächsten Sitzung des kriminalpräventiven Rates auf der Tagesordnung stehen.