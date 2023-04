Mit 5000 Euro unterstützt die Gemeinde Nanzdietschweiler den Sportverein. Dieser muss die Abwassersammelgrube erneuern. Sie ist erforderlich, um das Wasser des Multifunktionsplatzes zu sammeln und später in die Kanalisation zu pumpen. Nun ist diese Grube in keinem guten Zustand mehr. Der Kostenvoranschlag für die Sanierung beläuft sich laut Ortsbürgermeisterin Annette Filipiak-Bender auf 12.000 Euro. Diesen Betrag könne der Sportverein keinesfalls allein stemmen. Hinzu kommt, dass die Ortsgemeinde an der Abwasserbeseitigung beteiligt ist. „Da sehen wir uns selbstverständlich in der Pflicht. Zumal der Verein wirklich gute Arbeit leistet, nicht zuletzt im Jugendbereich.“ Der Rates beschloss einstimmig.