Das politische Beben um die Abwasserkosten in der VG Kusel-Altenglan hallt noch immer nach. In den Fokus der Diskussion sind die wiederkehrenden Beiträge gerückt. Die gibt es auch im Südkreis, wo das Entgeltsystem ganz ähnlich wie jenes in der Landkreis-Mitte ist. Im Interview mit Michelle Pfeifer erläutern Sven Müller, kaufmännischer Leiter der VG-Werke Oberes Glantal, und sein Stellvertreter Marcel Ließmann, wie das dort geltende Modell aussieht – und berichten, ob die Diskussion in der Kreismitte nun im Südkreis etwas verändert hat.