Nach coronabedingten Ausfällen in 2020 und 2021 ist auch das für den 3. Juni geplante Konzert mit David Knopfler, dem ehemaligen Gitarristen sowie Gründer der Dire Straits, in der Abteikirche Offenbach-Hundheim abgesagt.

Das Management des Künstlers argumentiert mit „einer Vielzahl von Gründen“ und der „als sehr hoch eingeschätzten Wahrscheinlichkeit schwerer Krankheitsverläufe von Menschen in Knopflers Alter, die an Covid 19 erkranken“. Daher hat der Musiker seine Tour 2022, die durch Deutschland und Belgien führen sollte, komplett abgesagt. Veranstalter Roland Schatto, der zusammen mit Manuel Bücker seit 2015 regelmäßig Konzerte in der Abteikirche veranstaltet, sagt deutlich: „Wir verstehen das, springen aber auch nicht vor Freude aus den Schuhen.“

Prinzipiell sei es das Ziel, dass das Konzert doch noch zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden wird: „Entsprechend behalten die Tickets ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden.“

Alternativ können die Karten auch für ein späteres Konzert in der Abteikirche als eine Art Gutschein eingelöst werden. Rückfragen werden unter 0157 85941438 beantwortet.