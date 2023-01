Die Benediktinerabtei Tholey hat sich von einem ihrer Mitbrüder distanziert. Abt Mauritius Choriol aus Tholey untersagte Pater Joachim Wernersbach vorläufig jede Art von pastoraler Tätigkeit im Umland der Abtei. Hintergrund ist die Weihnachtspredigt von Wernersbach im sächsischen Wittichenau.

Das Menschenbild und die schöpfungsgeschichtlichen Aussagen, die in der Predigt geäußert wurden, widersprechen laut der Abtei nicht nur der gesellschaftlichen Realität, sondern diskriminieren auch große Teile der Gesellschaft. Dazu gehören insbesondere Frauen, die LGBT-Gemeinde und das Verständnis von Familie, heißt es in einer Erklärung der Abtei Tholey.

Auch der Görlitzer Bischof Wolfgang Ipolt äußerte deutliche Kritik an der Weihnachtspredigt. Er betonte, dass es im Weihnachtsgottesdienst keinen Grund gebe, sich kritisch zu Fragen der Sexualmoral oder zur Lebensweise einzelner Menschen zu äußern. Stattdessen erwarteten die Menschen an Weihnachten Stärkung ihres Glaubens und eine Deutung der Weihnachtsbotschaft. Die Abtei wird zudem eine kirchliche Untersuchung mit Analyse des Predigttextes und der Fürbitten beauftragen.

Video auf YouTube gelöscht

Joachim Wernersbach ist seit Juli 2021 als Aushilfsseelsorger in Wittichenau tätig. In seiner Predigt hatte er unter Verweis auf die göttliche Ordnung gegen Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit positioniert. Er sagte: „Es gibt so viele seltsame moderne Strömungen. Man hört von Gender und Transgender, von Transhumanismus und reproduktiver Gesundheit, von Wokeness und LGBTQ, von Diversität und Identität, von multiplen Geschlechtern und Geschlechtsumwandlungen, dazu noch von diesem verheerenden neuen Offenbarungsverständnis des Synodalen Weges.“ Zuvor hatte der Geistliche zudem erklärt, dass sich aus der biblischen Weihnachtsgeschichte die „Heiligkeit der Familie“ ableiten lasse. Diese bestehe aus Mann, Frau und Kind.

Die Predigt war zunächst bei YouTube abrufbar, inzwischen wurde das Video gelöscht.