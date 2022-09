Am Samstag, 1.Oktober, findet um 20 Uhr in der Wendelinus-Basilika in St. Wendel das Abschlusskonzert der diesjährigen Reihe „Orgelmusik am Abend 2022“ statt.

Sebastian Benetello spielt Werke von Jeanne Demessieux, Robert Schumann, Franz Liszt, Olivier Messiaen, Johann Sebastian Bach, Modest Mussorgsky und eine Improvisation über ein gegebenes Thema.

Benetello, Jahrgang 1985, studierte Musikerziehung bis zum Vordiplom und katholische Kirchenmusik (B- und A-Examen) bei Wolfgang Rübsam, Andreas Rothkopf (Orgel), Theo Brandmüller (Improvisation) und Andreas Göpfert (Chorleitung). Daran schloss sich ein Dirigierstudium bei Toshiyuki Kamioka an. 2014 legte er die Konzertreifeprüfung mit Auszeichnung im Fach Orgel bei Rothkopf ab. Seit 2016 studiert er zeitgenössische Orgelimprovisation bei Zuzana Ferjencikova. 2020 qualifizierte er sich für den internationalen Wettbewerb für Orgelimprovisation in Haarlem/Niederlande. Er arbeitet seit 2015 als Regionalkantor im Bistum Trier und leitet die Fachstelle für Kirchenmusik in Marpingen, mit Dienstort als Kantor an der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Marpingen.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende zur Finanzierung der Konzertreihe wird gebeten.