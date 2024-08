Das Projekt „Dorfraumentwickler“ – aktuell noch Bestandteil der „Initiative Alte Welt“ – läuft demnächst aus. Eigentlich hatte sich das Team noch mit einer ganz besonderen Veranstaltung verabschieden wollen. Doch die fürs Wochenende geplante „Alte Welt Trophy“ muss ausfallen. Das hat am Dienstag die Kreisverwaltung Bad Kreuznach mitgeteilt.

Die „Alte Welt Trophy“ war konzipiert als ein Wettkampf zwischen Dörfern der Region. In allerlei Spielen und Wettbewerben vom Traktorziehen bis hin zu Rätselaufgaben sollten Teams von acht bis zehn Teilnehmern gegeneinander antreten. Schauplatz sollte das Sport- und Freizeitzentrum in Niederkirchen (Landkreis Kaiserslautern) sein. Örtliche Vereine wollten sich an der Ausrichtung des zweitägigen Fests beteiligen. Dass es nun nicht zur geplanten „großen Aktion zum Abschied kommt“, wie die Dorfraumentwickler angekündigt hatten, begründen sie mit einem Mangel an Teilnehmern. Zu wenige hätten zugesagt.

Sitz im Schwesternwohnheim Reipoltskirchen

Das Projekt „Dorfaumentwickler“ ist Teil der „Initiative Alte Welt“, die von den Spitzen der Landkreise Kusel, Kirchheimbolanden, Kaiserslautern und Bad Kreuznach sowie der evangelischen Kirche der Pfalz initiiert wurde. Die Dorfraumentwickler, die sich um die Belange junger Leute in der Region gekümmert hatten, haben ihren Sitz im früheren Schwesternwohnheim in Reipoltskirchen.