In den vergangenen knapp 14 Jahren dieses samstägliche Plaudereckchen zu füllen, war zuweilen Last, in den allermeisten Fällen aber ein Vergnügen. Oft reichte, wenn der Grundgedanke erst einmal da war, ein knappes halbes Stündchen, um die Zeilen in die Tastatur zu klopfen.

Nicht so in diesem Fall. Ich grüble seit Tagen, was und wie ich es sagen will. Denn es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mein letztes „Nebenbei bemerkt...“ Ab Montag arbeite ich in der Zentrale in Ludwigshafen. Ich werde, nein: Ich muss Kusel hinter mir lassen. Und das sehr traurig.

Anfängliches Zögern

Ganz offen: Vor mehr als 14 Jahren, als die Möglichkeit eines Wechsels ins kleine Kreisstädtchen aufkam, hätte ich mir das nicht vorstellen können. Damals schien mir Kusel – ich meine den gesamten Kreis – ein zweifelsfrei schönes Fleckchen, aber nicht unbedingt als journalistische Herausforderung. Dass hier nicht der Bär steppt, ist wahrlich kein Geheimnis. Und gekannt habe ich hier ohnedies niemanden.

Jetzt, 14 Jahre nach meiner zunächst zögerlichen Entscheidung für Kusel, sage ich aus vollstem Herzen: Es war in den langen Jahren meines Berufslebens mein bester Entschluss. Keine Sekunde habe ich die Zeit hier bereut – nicht die berufliche, auch nicht die zunehmende private, die ich hier verbracht habe. Nun gehe ich nicht nur mit einem weinenden Auge, sondern mit mindestens eineinhalb davon.

Krachender Start für Freundschaften

Eine kleine Geschichte symbolisiert am besten, was und wie es sich für mich mit Kusel verändert hat: Jene beiden Männer, mit denen ich inzwischen den besten Kontakt habe, die ich stolz als Freunde bezeichnen darf, jene beiden Männer also haben mich bei unserem ersten Kontakt jeweils angebrüllt; weil sie mit einem Artikel nicht zufrieden waren. Heute lachen wir herzlich über den holprigen Start.

Vieles hat sich seit Jahresanfang 2008, als ich hier meinen Dienst aufgenommen habe, im Kreis verändert: Damals gab es sieben Verbandsgemeinden, heute noch drei. Der Kreis war politisch weitestgehend rot, heute trägt er viele Farben – angefangen bei einem schwarzen Landrat. Es gab in Kusel ein marodes Hallenbad, aber eine Bundeswehrkaserne, Waldmohr war längst noch nicht Stadt, Lauterecken hatte ein vor sich hin verfallendes Schloss.

Besucher ins Auto und zur Burg

Vieles davon habe ich journalistisch begleiten dürfen. Glauben Sie mir: Mir war nicht einen Tag langweilig. Je länger ich hier sein durfte, desto mehr fühlte ich mich dem Landkreis verbunden, desto interessanter fand ich ihn – journalistisch wie privat. Wenn mich heute Freunde in Kaiserslautern besuchen, packe ich sie als Erstes ins Auto und fahre mit ihnen auf Burg Lichtenberg, zeige ihnen stolz Gemäuer und Geoskop. Je näher der Abschied rückte, desto melancholischer blickte ich morgens von der Anhöhe der A62 Richtung Burg.

Nun also ist der Tag gekommen, an dem ich gehe. An dem ich die Menschen hinter mir lasse, mit denen ich in den knapp 14 Jahren zu tun hatte. Sicher: Manch einer wird die Sektkorken knallen lassen, weil „de Peiffer“ samt seinen lästigen Nachfragen und Kommentaren jetzt endlich weg ist. Das ist in Ordnung, denn dieser Beruf bringt es mit sich, dass man nicht immer mit allen gut Freund sein kann und darf.

Rückblick mit Stolz und Freude

Vor allem jedoch bleiben fantastische Kollegen in der Redaktion, die mich toll unterstützt haben, und die vielen, weit überwiegend positiven Begegnungen mit Menschen zwischen Adenbach und Waldmohr, die so viele interessante, spannende, sympathische Geschichten zu erzählen hatten. All diese Begegnungen werde ich mitnehmen, mit Stolz und Freude darauf zurückblicken.

Mach’s gut, lieber Kreis Kusel, der du und deine Einwohner mir viel mehr Heimat geworden bist als ich mir das je habe vorstellen können. Wir sehen uns garantiert wieder. Dann ganz privat.