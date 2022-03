Zweimal ist das Jubiläumskonzert zum 100-Jährigen des Fußballvereins FV 1919 Kusel bereits verschoben worden, zuerst wegen Krankheit, dann wegen der Corona-Pandemie. Jetzt ist es endgültig abgesagt. Wie der Vereinsvorsitzende Harald Feick mitteilt, findet das für Samstag, 2. April, in der Fritz-Wunderlich-Halle geplante Konzert mit „DÜV – Die Üblichen Verdächtigen“ nicht statt. Feick nannte als Grund Terminschwierigkeiten der Band. „Es ist sehr schade, wir haben uns alle gefreut, aber noch einmal verlegen kommt nun nicht mehr in Frage“, sagt Feick. Karten können ab Donnerstag, 10. März, dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Der Kaufpreis wird voll erstattet. Wer keine Möglichkeit hat, zu der jeweiligen Verkaufsstelle zu kommen, soll sich mit Harald Feick in Verbindung setzen, Telefon 0178 5676827.