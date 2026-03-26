In Ulmet soll die Ortsmitte attraktiver gestaltet werden. Noch dieses Jahr soll ein Haus in der Meisenheimer Straße abgerissen werden. Was dort entstehen soll.

Das abrissreife, schon länger nicht mehr bewohnte Gebäude in der Meisenheimer Straße 22 habe die Gemeinde schon vor längerer Zeit erworben, schildert Ortsbürgermeister Klaus Jung ( FWG). Denn in der eng bebauten Ortslage sollen neuer Freiraum sowie Parkmöglichkeiten und Elektroladesäulen geschaffen werden. Außerdem plane die Gemeinde zur Steigerung des Wandertourismus einen Rundwanderweg, kündigt Jung an.

Einen Namen für den Wanderweg gibt es schon: „Drum-Herum-Weg“ soll er heißen und damit an die drei berühmten Drum(m)s aus Ulmet und dem Nachbarort Erdesbach erinnern. Da ist an erster Stelle der in Ulmet geborene Bildhauer und spätere Professor in München, August Drumm. Sein „Alter Germane“, das Grabmal seiner Eltern mit Relief auf dem Friedhof sowie Exponate im kleinen Ulmeter Museum in der Waldstraße werden bereits jetzt viel besucht.

Infotafel informiert über berühmte Drum(m)s

Zudem möchte die Gemeinde den Namen Jacob Drum im Bewusstsein erhalten. Der Dichter, Demokrat und Schmied sei über die Grenzen des Westrichs bekannt; ein Gedichtband wurde vor fünf Jahren veröffentlicht. An ihn erinnert bereits ein Gedenkstein in der Zweibrücker Straße. Dritter im Bunde ist Georg Drumm, geboren in Erdesbach, der als Wandermusikant und Komponist berühmt wurde. Sein Marsch „Hail America“ wird meist bei offiziellen Anlässen wie der Amtseinführung des US-Präsidenten gespielt.

Der Platz werde neben Rastmöglichkeiten für Fahrrad- und Wandertouristen eine Infotafel erhalten, auf der die Vita der berühmten Söhne dargestellt werden soll. Er soll Ausgangspunkt für den geplanten Rundwanderweg werden. Für Radfahrer, vor allem E-Biker, sollen Abstellplätze und Sitzgelegenheiten sowie Lademöglichkeiten geschaffen werden, die es bisher in Ulmet öffentlich noch nicht gibt.

Aktuell werden Angebote für den Abriss eingeholt, wie Jung informiert. Nach Angaben des Ortsbürgermeisters soll das Gebäude noch in diesem Jahr fallen. Die Gemeinde erhalte vom Land Fördermittel in Höhe von 100.000 Euro, von denen ein Teil auch für die Gestaltung des Platzes investiert werden soll.