Die Stadt benötigt dringend Parkmöglichkeiten, insbesondere im Stadtzentrum. Im Rahmen der Stadtsanierung und des Projekts „Brückengärten“ sollen diese geschaffen und die Attraktivität der Stadt gesteigert werden. Konkret geht es um den Einfahrtsbereich an der B270 in die Bahnhofstraße sowie die dortige Freifläche. Durch den Abriss des Anwesens Bahnhofstraße 2, der bereits beauftragt sei, wie Stadtbürgermeister Herwart Dilly informiert, wird Platz für 20 Parkplätze geschaffen. Vier davon sollen behindertengerecht gestaltet, sechs mit einer Ladestation für Elektroautos versehen werden. Der Stadtrat hat die Vorarbeiten an das Planungsbüro Deubert vergeben.

Das Projekt „Brückengärten“ erstreckt sich über vier Bauabschnitte. Dilly erklärte in der jüngsten Stadtratssitzung, dass das Gebiet nach und nach entwickelt werden solle – je nachdem, wann Geld dafür vorhanden sei. Er gehe davon aus, dass die Fördergelder für den ersten Bauabschnitt demnächst eintreffen. Dann solle es bald los gehen, denn die ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) erwarte auch, dass die Stadt dieses Projekt angehe.