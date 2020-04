Die Abizeitung der Schüler des Kuseler Siebenpfeiffer- Gymnasiums steht in diesem Jahr unter der großen Überschrift „Abipotter und die Gefangenen des SGK“.

Dementsprechend ist die grafische Gestaltung der Zeitung an die Harry-Potter-Bücher angelehnt. Für die Gestaltung verantwortlich war ein 15-köpfiges Gremium, das bereits im September mit dem Sammeln des Materials für die einzelnen Schülerseiten begonnen hatte. So finden sich in der Abizeitung nun eigene Seiten für alle Schüler – jeweils mit Foto, Steckbrief, Kommentaren von Schülern und teilweise auch von Lehrern. Des Weiteren gibt es unter anderem Berichte von Studienfahrten und Steckbriefe von Stammkurslehrern. Und um die Erinnerungen an die Schulzeit besonders wach zu halten, sind auch viele Zitate von Lehrern und Schülern sowie viele Bilder enthalten. Die Zeitung hat einen Umfang von 200 Seiten.

Für die Verteilung mussten sich die Schüler in diesem Jahr wegen der Corona-Beschränkungen etwas einfallen lassen. Normalerweise wird die Zeitung morgens in der Schule an Schüler, Eltern und Lehrer verkauft. Auf den Tipp eines Lehrers hin, man könne die Zeitung ja einfach verschicken, wurde dann ein kleiner Online-Shop eingerichtet und über diesen bereits 150 Exemplare verkauft.

Info