Auch die Abiturprüfungen an der Integrierten Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr sind abgeschlossen. 33 von 34 Schülern erhalten in diesen Tagen ihr Reifezeugnis.

Die für diese Woche geplante Abschlussfeier musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. „Wenn die Lage sich bessert, soll die Feier im Juni nachgeholt werden“, sagte MSS-Leiter Jörg Dittgen gegenüber der RHEINPFALZ. Sollte es nicht möglich sein, fasse man eine Feierstunde mit den zehn bis 15 Schülern ins Auge, die wegen besonderer Leistungen geehrt werden sollen, sowie mit jeweils einem Elternteil. Alles hänge aber von der Entwicklung der Corona-Infektionszahlen ab, betonte Dittgen. Dass es diesen Abiturjahrgang wegen der Corona-Pandemie so hart treffe, sei bedauerlich. Den Schülern seien ohnehin schon die Kursfahrt und der Abistreich versagt geblieben.

Die Zeugnisse erhalten die Abiturienten in diesen Tagen per Post, um sich noch für das Sommersemester an den Universitäten einschreiben zu können, sagte Dittgen.

DIE ABITURIENTEN

Selina Amann, Lea Bachmann, Chiara Bosle, Michelle Christmann, André Dietz, Nils Eckfelder, Mira Eisenträger, Marvin Fischer, Maximilian Fischer, Alexander Golovko, Paul Göttel, Jonas Guth, Annika Hoffmann, Luca Hund, Zoé Janz, Robin Kalker, Christian Klisch, Doreen Markstein, Maximilian Martin, Eva-Michelle Mattern, Erika Michel, Dennis Müller, Josefine Müller, David Musa, Anne Nußbaum, Michelle Rau, Lukas Schwarz, Fabienne Sommer, Annika Stuppi, Dennis Wagner, Jonathan Weber, Aliah Zastrau.