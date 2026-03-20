„Guten ABItit – 13 Jahre gekocht … jetzt wird serviert“ lautet das Motto der 25 jungen Männer und Frauen, die am Veldenz-Gymnasium das Abitur geschafft haben.

Klausuren, inklusive stressiger Lernphasen, nicht immer erquickliche Hausaufgaben und mehr gehören für 25 Abiturienten des Veldenz-Gymnasium-Lauterecken (VGL) der Vergangenheit an. 16 junge Frauen und neun junge Männer haben das geeignete Rezept gefunden, um ihre Schullaufbahn mit dem Abitur zu krönen – passend zum Abimotto „Guten ABItit – 13 Jahre gekocht … jetzt wird serviert“.

Dabei war der Jahrgang „nie leise oder zurückhaltend, konnte laut werden, wenn was nicht passte, war dabei aber immer charmant und sehr herzlich“, erinnert sich die stellvertretende Schulleiterin Jacqueline Genschow. „Ihr habt Spuren hinterlassen“, versichert Schulleiter Ulrich Königstein, der die jungen Erwachsenen schon in der Orientierungsstufe kennenlernte und sie aus der „Veldenz-Family, die sich auf ein Wiedersehen freut“ in die weite Welt loslassen muss. Jedoch mit der Zuversicht, dass die Absolventen ihre Chancen zur Selbstverwirklichung nutzen und mutig für ihre Interessen und gesellschaftliche Werte einstehen.

Abiball in der Medarder Gemeindehalle

Vor dem nächsten Lebensabschnitt und nach berühmt-berüchtigten Aktionen wie einer „Weihnachtsbaumentwende- und wieder Wiederaufstell-Aktion“, setzten die 25 Absolventen auf die klassischen Abi-Feierlichkeiten mit Mottowoche, Abistreich sowie der Entlassfeier samt Überreichung der Abiturzeugnisse und Ehrungen. Den Abiball in der Medarder Gemeindehalle am Freitag feiern sie gemeinsam mit Familie, vielen Lehrern und Freunden, um an die gute Zeit zu erinnern. Das beste Abitur legte Finn Hentzel mit einem Durchschnitt von 1,4 ab, gefolgt von Liam Joshua Henn (1,6) und Tim Christmann (1,7).

Schweren Herzens, aber voller Vertrauen in die jungen Leute, entlassen die stellvertretende Schulleiterin Jacqueline Genschow und Schulleiter Ulrich Königstein (vorne) und freuen sich heute schon auf ein Wiedersehen bei der VGL-Familie. Foto: Sabrina Schreiner In der Pausenhalle hat sich der Jahrgang künsterisch verewigt – Autogramme inklusive. Foto: Sabrina Schreiner In der großen Turnhalle des Schulzentrums versammelten sich viele Wegbegleiter, Eltern, Verwandte und Freunde, um die Absolventen zu feiern. Foto: Sabrina Schreiner Wie steht wer wann und wo? Was zunächst noch etwas chaotisch – aber typisch für den Jahrgang immer charmant wirkte – regelte sich dann doch ziemlich flott. Foto: Sabrina Schreiner Während die einen schon Fotos machen, checken die anderen noch mal lässig einen Programmpunkt für den Abiball am Folgetag. Foto: Sabrina Schreiner Fast alle sind schon da, doch erstmal Bilder "nur" von ein paar Freunden zu machen, mutet zunächst seltsam an: „Freundebilder?! Da müssen wir alle drauf, wir sind eine Einheit." Foto: Sabrina Schreiner Also wird erstmal noch eine kleine Runde getanzt. Foto: Sabrina Schreiner Immerhin ist schon mal der Erdkunde-Stammkurs komplett und posiert mal brav... Foto: Sabrina Schreiner ....und mal in Partystimmung. Foto: Sabrina Schreiner Auf die Frage, um welchen Stammkurs es sich bei den anderen handelt, sind sich alle schallend lachend einig: „Der Stammkurs: Reste.“ Foto: Sabrina Schreiner Doch auch der „Rest“ lässt sich nicht lumpen und steigt hoch hinauf... Foto: Sabrina Schreiner ... und landet auch anschließend wieder sicher am Boden. Foto: Sabrina Schreiner Die 25 Absolventen des Veldenz Gymnasiums Lauterecken 2026. Foto: Sabrina Schreiner Der Unterbiss ist nur gestellt, aber alle werden kraftvoll und mutig den nächsten Lebensabschnitt angehen. Foto: Sabrina Schreiner Den sprichwörtlichen Schalk im Nacken hat mancher sogar im doppelten Sinne... Foto: Sabrina Schreiner 16 junge Frauen machen sich auf in den nächsten Lebensabschnitt. Foto: Sabrina Schreiner Unter den 25 Absolventen waren nur neun junge Männer. Foto: Sabrina Schreiner Weitere Impressionen von der Abifeier und den jungen Menschen mit Hochschulreife. Foto: Sabrina Schreiner Foto: Sabrina Schreiner Foto: Sabrina Schreiner Foto: Sabrina Schreiner Foto: Sabrina Schreiner Foto: Sabrina Schreiner Foto: Sabrina Schreiner Foto: Sabrina Schreiner Das war’s. Alles gute den Abiturientinnen und Abiturienten! Foto: Sabrina Schreiner Foto 1 von 26

Der Abiturjahrgang 2026

Emilie Hilda Ammann, Lea Borger, Tim Christmann, Celina Edinger, Leonie Faul, Tim Fehrentz, Michelle Gehm, Christine Göres, Sophie Graf, Liam Joshua Henn, Finn Hentzel, Ben Hönes, Amelie Knecht, Jelica Markovic, Lilli Mäurer, Milena Mäurer, Silas Christopher Moser, Sina Opp, Mia Paul, Kristanna Pestka, Fabian Schmelzer, Tim Leon Schmelzer, Elias Schmitt, Emilie Sophie Theis und Carmina Rose Zureikat

