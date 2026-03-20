Lauterecken RHEINPFALZ Plus Artikel Abi in der Tasche: Der Abschlussjahrgang ’26 des Veldenz-Gymnasiums in einer XXL-Bildergalerie

Die 25 Abiturientinnen und Abiturienten des Veldenz-Gymnasiums erfüllten der RHEINPFALZ zahlreiche Fotowünsche – oder war es umg
Die 25 Abiturientinnen und Abiturienten des Veldenz-Gymnasiums erfüllten der RHEINPFALZ zahlreiche Fotowünsche – oder war es umgekehrt?

„Guten ABItit – 13 Jahre gekocht … jetzt wird serviert“ lautet das Motto der 25 jungen Männer und Frauen, die am Veldenz-Gymnasium das Abitur geschafft haben.

Klausuren, inklusive stressiger Lernphasen, nicht immer erquickliche Hausaufgaben und mehr gehören für 25 Abiturienten des Veldenz-Gymnasium-Lauterecken (VGL) der Vergangenheit an. 16 junge Frauen und neun junge Männer haben das geeignete Rezept gefunden, um ihre Schullaufbahn mit dem Abitur zu krönen – passend zum Abimotto „Guten ABItit – 13 Jahre gekocht … jetzt wird serviert“.

Dabei war der Jahrgang „nie leise oder zurückhaltend, konnte laut werden, wenn was nicht passte, war dabei aber immer charmant und sehr herzlich“, erinnert sich die stellvertretende Schulleiterin Jacqueline Genschow. „Ihr habt Spuren hinterlassen“, versichert Schulleiter Ulrich Königstein, der die jungen Erwachsenen schon in der Orientierungsstufe kennenlernte und sie aus der „Veldenz-Family, die sich auf ein Wiedersehen freut“ in die weite Welt loslassen muss. Jedoch mit der Zuversicht, dass die Absolventen ihre Chancen zur Selbstverwirklichung nutzen und mutig für ihre Interessen und gesellschaftliche Werte einstehen.

Abiball in der Medarder Gemeindehalle

Vor dem nächsten Lebensabschnitt und nach berühmt-berüchtigten Aktionen wie einer „Weihnachtsbaumentwende- und wieder Wiederaufstell-Aktion“, setzten die 25 Absolventen auf die klassischen Abi-Feierlichkeiten mit Mottowoche, Abistreich sowie der Entlassfeier samt Überreichung der Abiturzeugnisse und Ehrungen. Den Abiball in der Medarder Gemeindehalle am Freitag feiern sie gemeinsam mit Familie, vielen Lehrern und Freunden, um an die gute Zeit zu erinnern. Das beste Abitur legte Finn Hentzel mit einem Durchschnitt von 1,4 ab, gefolgt von Liam Joshua Henn (1,6) und Tim Christmann (1,7).

Schweren Herzens, aber voller Vertrauen in die jungen Leute, entlassen die stellvertretende Schulleiterin Jacqueline Genschow un
Schweren Herzens, aber voller Vertrauen in die jungen Leute, entlassen die stellvertretende Schulleiterin Jacqueline Genschow und Schulleiter Ulrich Königstein (vorne) und freuen sich heute schon auf ein Wiedersehen bei der VGL-Familie.
In der Pausenhalle hat sich der Jahrgang künsterisch verewigt – Autogramme inklusive.
In der Pausenhalle hat sich der Jahrgang künsterisch verewigt – Autogramme inklusive.
In der großen Turnhalle des Schulzentrums versammelten sich viele Wegbegleiter, Eltern, Verwandte und Freunde, um die Absolvente
In der großen Turnhalle des Schulzentrums versammelten sich viele Wegbegleiter, Eltern, Verwandte und Freunde, um die Absolventen zu feiern.
Wie steht wer wann und wo? Was zunächst noch etwas chaotisch – aber typisch für den Jahrgang immer charmant wirkte – regelte sic
Wie steht wer wann und wo? Was zunächst noch etwas chaotisch – aber typisch für den Jahrgang immer charmant wirkte – regelte sich dann doch ziemlich flott.
Während die einen schon Fotos machen, checken die anderen noch mal lässig einen Programmpunkt für den Abiball am Folgetag.
Während die einen schon Fotos machen, checken die anderen noch mal lässig einen Programmpunkt für den Abiball am Folgetag.
Fast alle sind schon da, doch erstmal Bilder "nur" von ein paar Freunden zu machen, mutet zunächst seltsam an: "Freundebilder?!
Fast alle sind schon da, doch erstmal Bilder "nur" von ein paar Freunden zu machen, mutet zunächst seltsam an: „Freundebilder?! Da müssen wir alle drauf, wir sind eine Einheit."
Also wird erstmal noch eine kleine Runde getanzt.
Also wird erstmal noch eine kleine Runde getanzt.
Immerhin ist schon mal der Erdkunde-Stammkurs komplett und posiert mal brav...
Immerhin ist schon mal der Erdkunde-Stammkurs komplett und posiert mal brav...
....und mal in Partystimmung.
....und mal in Partystimmung.
Auf die Frage, um welchen Stammkurs es sich bei den anderen handelt, sind sich alle schallend lachend einig: "Der Stammkurs: Res
Auf die Frage, um welchen Stammkurs es sich bei den anderen handelt, sind sich alle schallend lachend einig: „Der Stammkurs: Reste.“
Doch auch der »Rest« lässt sich nicht lumpen und steigt hoch hinauf...
Doch auch der „Rest“ lässt sich nicht lumpen und steigt hoch hinauf...
... und landet auch anschließend wieder sicher am Boden.
... und landet auch anschließend wieder sicher am Boden.
Die 25 Absolventen des Veldenz Gymnasiums Lauterecken 2026.
Die 25 Absolventen des Veldenz Gymnasiums Lauterecken 2026.
Der Unterbiss ist nur gestellt, aber alle werden kraftvoll und mutig den nächsten Lebensabschnitt angehen.
Der Unterbiss ist nur gestellt, aber alle werden kraftvoll und mutig den nächsten Lebensabschnitt angehen.
Den sprichwörtlichen Schalk im Nacken hat mancher sogar im doppelten Sinne...
Den sprichwörtlichen Schalk im Nacken hat mancher sogar im doppelten Sinne...
16 junge Frauen machen sich auf in den nächsten Lebensabschnitt.
16 junge Frauen machen sich auf in den nächsten Lebensabschnitt.
Unter den 25 Absolventen waren nur neun junge Männer.
Unter den 25 Absolventen waren nur neun junge Männer.
Weitere Impressionen von der Abifeier und den jungen Menschen mit Hochschulreife.
Weitere Impressionen von der Abifeier und den jungen Menschen mit Hochschulreife.
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Das war’s. Alles gute den Abiturientinnen und Abiturienten!
Das war’s. Alles gute den Abiturientinnen und Abiturienten!

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Der Abiturjahrgang 2026

Emilie Hilda Ammann, Lea Borger, Tim Christmann, Celina Edinger, Leonie Faul, Tim Fehrentz, Michelle Gehm, Christine Göres, Sophie Graf, Liam Joshua Henn, Finn Hentzel, Ben Hönes, Amelie Knecht, Jelica Markovic, Lilli Mäurer, Milena Mäurer, Silas Christopher Moser, Sina Opp, Mia Paul, Kristanna Pestka, Fabian Schmelzer, Tim Leon Schmelzer, Elias Schmitt, Emilie Sophie Theis und Carmina Rose Zureikat

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