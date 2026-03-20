Lauterecken Abi in der Tasche: Der Abschlussjahrgang ’26 des Veldenz-Gymnasiums in einer XXL-Bildergalerie
Klausuren, inklusive stressiger Lernphasen, nicht immer erquickliche Hausaufgaben und mehr gehören für 25 Abiturienten des Veldenz-Gymnasium-Lauterecken (VGL) der Vergangenheit an. 16 junge Frauen und neun junge Männer haben das geeignete Rezept gefunden, um ihre Schullaufbahn mit dem Abitur zu krönen – passend zum Abimotto „Guten ABItit – 13 Jahre gekocht … jetzt wird serviert“.
Dabei war der Jahrgang „nie leise oder zurückhaltend, konnte laut werden, wenn was nicht passte, war dabei aber immer charmant und sehr herzlich“, erinnert sich die stellvertretende Schulleiterin Jacqueline Genschow. „Ihr habt Spuren hinterlassen“, versichert Schulleiter Ulrich Königstein, der die jungen Erwachsenen schon in der Orientierungsstufe kennenlernte und sie aus der „Veldenz-Family, die sich auf ein Wiedersehen freut“ in die weite Welt loslassen muss. Jedoch mit der Zuversicht, dass die Absolventen ihre Chancen zur Selbstverwirklichung nutzen und mutig für ihre Interessen und gesellschaftliche Werte einstehen.
Abiball in der Medarder Gemeindehalle
Vor dem nächsten Lebensabschnitt und nach berühmt-berüchtigten Aktionen wie einer „Weihnachtsbaumentwende- und wieder Wiederaufstell-Aktion“, setzten die 25 Absolventen auf die klassischen Abi-Feierlichkeiten mit Mottowoche, Abistreich sowie der Entlassfeier samt Überreichung der Abiturzeugnisse und Ehrungen. Den Abiball in der Medarder Gemeindehalle am Freitag feiern sie gemeinsam mit Familie, vielen Lehrern und Freunden, um an die gute Zeit zu erinnern. Das beste Abitur legte Finn Hentzel mit einem Durchschnitt von 1,4 ab, gefolgt von Liam Joshua Henn (1,6) und Tim Christmann (1,7).
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Der Abiturjahrgang 2026
Emilie Hilda Ammann, Lea Borger, Tim Christmann, Celina Edinger, Leonie Faul, Tim Fehrentz, Michelle Gehm, Christine Göres, Sophie Graf, Liam Joshua Henn, Finn Hentzel, Ben Hönes, Amelie Knecht, Jelica Markovic, Lilli Mäurer, Milena Mäurer, Silas Christopher Moser, Sina Opp, Mia Paul, Kristanna Pestka, Fabian Schmelzer, Tim Leon Schmelzer, Elias Schmitt, Emilie Sophie Theis und Carmina Rose Zureikat