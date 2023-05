Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bunte Fahrgeschäfte, laute Losverkäufer, beengte Durchgangswege und ein überfülltes Festzelt – so kennt man die Kuseler Marktwiese am Messesamstag. In diesem Jahr ist weit und breit niemand zu sehen. Ein Zelt gibt es trotzdem: „Corona-Testzentrum“ prangt davor. Ein Rundgang durch die Stadt am ausgefallenen Messe-Wochenende.

Messesamstag, 15 Uhr: Am kleinen Kreisel, dort, wo sich für gewöhnlich um diese Zeit die Menschen am Straßenrand tummeln und gebannt auf den großen Festumzug warten,