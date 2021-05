Noch liegt sie nicht vor, die Definition, was eigentlich eine Großveranstaltung ist. Doch haben zwei Festival-Macher aus dem Kreis bereits Konsequenzen gezogen. Weder das Pfeffelbach Open Air noch das Iron Fest werden in diesem Jahr stattfinden.

Doch beide Veranstalter haben schon Termine fürs nächste Jahr gefunden. Und sie bitten die Musikfans, die sich bereits Tickets für die Veranstaltungen in Pfeffelbach und am Ohmbachsee in Schönenberg-Kübelberg gesichert haben, diese doch zu behalten – sie gelten auch 2021.

„Einige Festivals wird es 2021 nicht mehr geben“, prognostiziert Thomas Reiche. Er ist beim POA zuständig für die Pressearbeit und rechnet mit Insolvenzen in der Branche – doch nicht in Pfeffelbach, was ja ein „kleiner Spieler“ im Vergleich mit anderen Festivals im Bereich Rock und Heavy Metal ist. Nächstes Jahr soll es mit viel „Bock auf Rock“ weitergehen: am 2. und 3. Juli. „Wir gehen nicht unter!“, versichern die POA-Macher ihren Fans auf der Webseite.

Behaltet die Tickets!

Zum Thema Geld und Besucherzahlen halten sich die POA-Macher recht bedeckt. Es ist von „etlichen Geldern“ auf der Homepage die Rede. Reiche gibt an, von den sonst „einigen Tausend“ Besuchern hatten sich schon „einige Hundert“ Frühbuchertickets gekauft. An die wird online appelliert: „Behaltet Eure Tickets für das POA 2021 und gebt sie nicht zurück! Wir hoffen auf Eure Solidarität und freuen uns auf eine geile gemeinsame Zeit 2021! Wer das nicht möchte, dem erstatten wir das Ticket zurück. Wir bitten allerdings um Geduld.“

Bisher seien die Rückmeldungen sehr positiv, berichtet Reiche. Er hofft darauf, dass die meisten ihre Tickets tatsächlich behalten. Der Verlust könne erst beziffert werden, wenn klar sei, wie viele Tickets doch zurückgegeben würden. Doch auch der Fall, dass es mehr als erhofft sein werden, sei schon durchgespielt worden und sei finanziell stemmbar, betont er. Und meint noch: „Wenn die Fußball-EM abgesagt wird, dann schaffen wir das auch.“

Ähnliches Lineup

Namhafte Bands wie Knorkator und Schandmaul waren für den 3. und 4. Juli angekündigt gewesen. Man sei mit allen Bands und deren Management in Kontakt und hoffe, mit ähnlichem Lineup nächstes Jahr an den Start gehen zu können, erklärt Reiche.

Selbiges ist aus dem Südkreis zu hören: Einige Bands hätten sich den neuen Iron-Fest-Termin schon in den Kalender eingetragen. Da deren Auftritt in Schönenberg-Kübelberg jedoch oft Teil einer Tour ist, bleibt noch etwas Unsicherheit. „Ich gehe davon aus, dass viele ihre Tour um ein Jahr verschieben“, meint Organisator Nikolas Bremm.

Überschaubarer Verlust

Hunderte Arbeitsstunden haben er und seine drei Mitstreiter Christian Kullmann, Thomas Höring und Martin Keck bereits in die Vorbereitung des Heavy-Metal-Festivals gesteckt, das 2020 zum zweiten Mal stattfinden sollte. Ein paar Hundert Gäste waren im vergangenen Jahr auf das Gelände des TV Kübelberg gekommen. Heuer hatte sich das Organisatoren-Quartett auf rund 1000 Besucher Mitte Mai am Ohmbachsee gefreut.

Doch der finanzielle Verlust werde in überschaubarem Rahmen bleiben, ist Bremm sicher. „Niedrig vierstellig“, meint er. Jedoch sei noch nicht ganz klar, ob die Versicherung greife. Denn es gab nur eine mündliche, keine schriftliche Genehmigung der Veranstaltung.

Auch die Iron-Fest-Crew hofft, dass möglichst alle etwa 350 Besitzer eines Tickets daran festhalten fürs kommende Jahr. Wer am neuen, anvisierten Termin Ende Mai, nach Pfingsten 2021, nicht an den Ohmbachsee kommen kann, also sein Ticket nicht braucht, kann auf eine Gutschein-Lösung für weitere Veranstaltungen hoffen. Daran wird noch gefeilt.

So wird weder in Schönenberg-Kübelberg noch in Pfeffelbach die Flinte ins Korn geworfen: „Nach vorne schauen“ ist das Motto.