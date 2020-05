Der Erlebnistag „Autofreies Lautertal“, eigentlich für den 16. August geplant, kann in diesem Jahr aufgrund der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Das hat Karla Hagner, Pressesprecherin der Kreisverwaltung, am Dienstag mitgeteilt. Der Grund: Großveranstaltungen sind bis mindestens 31. August nicht erlaubt. Beim Erlebnistag „Autofreies Lautertal“ seien aber zwischen Kaiserslautern und Lauterecken zahlreiche Radfahrer, Skater und Wanderer unterwegs. Dazu sorgen Vereine, Institutionen, Orts- und Verbandsgemeinden entlang der Strecke für ein buntes Rahmenprogramm und ein großes kulinarisches Angebot für Kinder und Erwachsene. Da man die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln nicht gewährleisten könne, seien die Verantwortlichen für die Planung und Durchführung der Veranstaltung, die Landkreise Kusel und Kaiserslautern, die Stadt Kaiserslautern sowie die Verbandsgemeinden Lauterecken-Wolfstein und Otterbach-Otterberg, überein gekommen, dass ein autofreier Sonntag mit vielen tausend Besuchern, wie in den vergangenen Jahren, in diesem Jahr nicht zu realisieren und zu verantworten ist.