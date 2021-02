Ein Satz abgefahrene Winter-Kompletträder ist an einem Feldweg hinter einer Hecke entsorgt worden. Wie die Polizei mitteilt, steckten sie zum Teil noch in Transporttüten, wie sie im Reifenhandel üblich sind. Der Autofahrer hat auf der Strecke zwischen Grumbach und Merzweiler angehalten und sich der Reifen illegal entledigt. Die Räder wurden am Donnerstag gefunden. Wie lange sie dort bereits lagen, kann bisher nicht genauer bestimmt werden. Hinweise zur Tat erbittet die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon 06382 9110.