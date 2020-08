Eine Abendwanderung in der Winterhelle bietet das Forstamt Kusel im Rahmen der Deutschen Waldtage am Freitag, 18. September, von 19 bis etwa 21.30 Uhr an. Treffpunkt ist am Parkplatz des ehemaligen VdK-Heims am Etschberger Weg. Gemäß dem Motto der Deutschen Waldtage „Gemeinsam für den Wald“ ist die Wanderung für Familien sowie Kinder und Jugendliche in Begleitung von Erwachsenen geeignet.

Im Rahmen der Wanderung durch den interessanten Mischwald soll insbesondere auf die Tiere des Waldes, die in den Abendstunden und in der Nacht aktiv sind, eingegangen werden. Zu diesem Thema werden auch Erlebnisspiele angeboten. Außerdem gibt es Informationen über die sich verschärfende Klimakrise und ihre Gefahren für den Wald.

Info

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung bei der Waldpädagogin Alexandra Knapp möglichst per E-Mail an alexandra.knapp@waldspuren.com. Falls nicht möglich, kann auch unter 0177 3197954 angerufen werden.